Fenerbahçe Öznur Kablo, Rusya'da Dinamo Kursk karşısında!
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 4. haftasında yarın Rusya'nın Dinamo Kursk ekibine konuk olacak.
Spor ve Konser Kompleksi'ndeki mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak.
B Grubu'nda ikişer galibiyet ve birer yenilgisi olan iki takımdan Dinamo Kursk üçüncü, Fenerbahçe Öznur Kablo ise dördüncü sırada yer alıyor.
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