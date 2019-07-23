Fenerbahçe Hertha Berlin maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Boluspor, Bursaspor ve Wolfsburg ile hazırlık karşılaşmaları oynayan Fenerbahçe, hazırlık maçında bu sefer Almanya'nın köklü ekiplerinden Hertha Berlin'le karşı karşıya gelecek. Bu maça kısa bir süre kalai müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe Hertha Berlin maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
2019-20 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında, Bundesliga ekibi Hertha Berlin ile mücadele edecek. İşte, Fenerbahçe Hertha Berlin maçına ilişkin tüm detaylar...
Hertha Berlin Fenerbahçe maçı 25 Temmuz Perşembe günü saat 19:30'da başlayacak. Mücadele, Spor Smart kanalında canlı yayınlanacak.
SON MAÇTA BERABERLİK
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Boluspor ve Bursaspor ile hazırlık karşılaşmaları oynayan sarı lacivertli takım, hazırlık maçında bu sefer Alman takımı Wolfsburg ile karşı karşıya geldi.
Franz Fekete Stadyumu'nda oynanan mücadele ekiplerin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
Sarı lacivertliler, golcü Vedat Muriqi ile 25. dakikada 1-0 öne geçerken, 63'de Weghorst'un golüne engel olamadı.
Öte yandan, Fenerbahçe'nin Avusturya kampında Wolfsburg'la oynadığı hazırlık maçına sarı lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
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