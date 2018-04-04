Fenerbahçe Doğuş'un rakibi belli oluyor

Ligde 30. hafta maçları öncesi play-off'a kalan 8 takım da belli oldu. CSKA Moskova, Fenerbahçe Doğuş, Olympiakos, Real Madrid, Panathinaikos Superfoods, Zalgiris, Baskonia ve Khimki play-off biletini aldı.



Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonunda 29. hafta sonunda ligde ilk 2 sıra da kesinleşti. CSKA Moskova normal sezonu lider, Fenerbahçe Doğuş ise ikinci sırada bitirmeyi garantiledi. Son hafta maçları bu sıralamayı değiştirmeyecek.



Son maçlarda, 3 ila 8. sıradaki takımlar belli olacak ve çeyrek final eşleşmeleri ortaya çıkacak.

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Fenerbahçe Doğuş'un muhtemel rakipleri



Normal sezonu 2. sırada bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe Doğuş'un çeyrek finalde muhtemel 3 rakibi bulunuyor.



Play-off'ta normal sezonu 7. sırada bitirecek takımla eşleşecek son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, 30. maçların ardından Khimki, Baskonia ve Zalgiris takımlarından biriyle eşleşecek.



Rakibi 3'lü averaj belirleyebilir



Sarı-lacivertli takımın rakibini 3'lü averaj belirleyebilir.



Son maçlar öncesi Zalgiris'in 17, Baskonia ve Khimki'nin ise 16'şar galibiyeti bulunuyor.

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Ligin son haftasında Zalgiris deplasmanda Olympiakos, Khimki İspanya'da Barcelona Lassa, Baskonia ise sahasında Anadolu Efes'le karşılaşacak.

Bu 3 takım da maçlarında aynı sonuçları alırsa Fenerbahçe Doğuş'un rakibi İspanyol ekibi Baskonia olacak. Zalgiris'in kazanması, Khimki'nin kaybetmesi durumunda da Baskonia ne sonuç alırsa alsın Fenerbahçe Doğuş'un play-off'ta karşısına çıkacak.



Rus temsilcisi Khimki ile Baskonia maçlarını kazanır, Zalgiris ise deplasmanda Olympiakos'a kaybederse 3 takımın da puanları eşit olacak ve devreye 3'lü averaj girecek. Bu durumda Baskonia 6'ncı, Khimki 7'nci, Zalgiris ise 8'inci olacak ve Fenerbahçe Doğuş, Khimki'yle eşleşecek.



Zalgiris'le eşleşmesi için iki ihtimal



Fenerbahçe Doğuş'un Zalgiris'le eşleşmesi için ise iki ihtimal bulunuyor.



Zalgiris son hafta Olympiakos'a kaybeder, Khimki ya da Baskonia'dan sadece biri galip gelirse Litvanya ekibi ikili averajda diğer iki takımdan da geride olduğu için sezonu 7. bitirip Fenerbahçe Doğuş'un rakibi olacak.

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Saha avantajına iki takım talip



Normal sezonu 4. sırada bitirerek saha ve seyirci avantajını alabilmek adına 2 takım son hafta mücadele edecek.

Şu an 4. sırada yer alan Real Madrid ile 5. Panathinaikos Superfoods'un 18'er galibiyeti var.

Son hafta Real Madrid, Brose Bamberg'i konuk ederken, Panathinaikos Superfoods İtalya'da AX Armani Exchange Olimpia Milan'la karşılaşacak.

İki takım da aynı sonucu alması durumunda ikili averajda rakibinin önünde olan Real Madrid, sezonu 4. sırada tamamlayacak.



Hayal kırıklığı yaşayanlar



THY Avrupa Ligi'nde bu sezon başta Anadolu Efes olmak üzere Barcelona Lassa ve AX Armani Exchange Olimpia Milan hayal kırıklığı yaşayan ekiplerin başında geldi.



Avrupa'da Türkiye'ye önemli başarılar getiren Anadolu Efes, geçen sezon olduğu gibi bu sezona da en az çeyrek finale kalmak için başladı. Avrupa Ligi'nde tarihinin en kötü dönemini geçiren lacivert-beyazlılar, 29 haftada sadece 6 galibiyette kalıp son sıraya demir attı ve taraftarlarını üzdü.



Avrupa basketbolunun önemli kulüplerinden Barcelona Lassa da play-off şansını haftalar önce kaybetti. Ligin en pahalı kadrolarından birine sahip olan İspanyol temsilcisi 29 haftada 10 galibiyet elde edebildi.



Avrupa Ligi'nin köklü takımlarından AX Armani Exchange Olimpia Milan'ın play-off hasreti yine sürdü. Tecrübeli İtalyan başantrenör Simone Pianigiani'nin yönetiminde yeni bir yapılanmayla yola çıkan AX Armani Exchange Olimpia Milan, kadrosuna Dairis Bertans, Vladimir Micov, Andrew Goudelock, Patric Young, Jordan Theodore gibi önemli skorerleri de katmasına rağmen alt sıralardan kurtulamadı. Barcelona gibi sadece 10 galibiyet alan İtalyan ekibi, üst üste 4. sezonda play-off'a kalamadı.



Yarın:



20.00 CSKA Moskova-Kızılyıldız MTS



20.15 Fenerbahçe Doğuş-Unicaja Malaga



21.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan-Panathinaikos Superfoods



22.00 Barcelona Lassa-Khimki



22.00 Baskonia-Anadolu Efes



6 Nisan Cuma:



19.00 Olympiakos-Zalgiris



21.30 Valencia-Maccabi FOX



22.00 Real Madrid-Brose Bamberg





