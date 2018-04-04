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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
04.04.2018 - 11:26, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Doğuş'un rakibi belli oluyor

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Fenerbahçe Doğuş'un rakibi belli oluyor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 normal sezonunun son haftasında yarın ve 6 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla play-off eşleşmeleri belli olacak.

Ligde 30. hafta maçları öncesi play-off'a kalan 8 takım da belli oldu. CSKA Moskova, Fenerbahçe Doğuş, Olympiakos, Real Madrid, Panathinaikos Superfoods, Zalgiris, Baskonia ve Khimki play-off biletini aldı.

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonunda 29. hafta sonunda ligde ilk 2 sıra da kesinleşti. CSKA Moskova normal sezonu lider, Fenerbahçe Doğuş ise ikinci sırada bitirmeyi garantiledi. Son hafta maçları bu sıralamayı değiştirmeyecek.

Son maçlarda, 3 ila 8. sıradaki takımlar belli olacak ve çeyrek final eşleşmeleri ortaya çıkacak.

En Çok Oynanan Bahis
  • 824Fenerbahçe -(10,5h) Malaga
    3
    MS2
    1,70
    433kez oynandı
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Fenerbahçe Doğuş'un muhtemel rakipleri

Normal sezonu 2. sırada bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe Doğuş'un çeyrek finalde muhtemel 3 rakibi bulunuyor.

Play-off'ta normal sezonu 7. sırada bitirecek takımla eşleşecek son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, 30. maçların ardından Khimki, Baskonia ve Zalgiris takımlarından biriyle eşleşecek.

Rakibi 3'lü averaj belirleyebilir

Sarı-lacivertli takımın rakibini 3'lü averaj belirleyebilir.

Son maçlar öncesi Zalgiris'in 17, Baskonia ve Khimki'nin ise 16'şar galibiyeti bulunuyor.

En Çok Oynanan Bahis
  • 840Barcelona - Khimki
    3
    MS1
    1,55
    304kez oynandı
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Ligin son haftasında Zalgiris deplasmanda Olympiakos, Khimki İspanya'da Barcelona Lassa, Baskonia ise sahasında Anadolu Efes'le karşılaşacak.
Bu 3 takım da maçlarında aynı sonuçları alırsa Fenerbahçe Doğuş'un rakibi İspanyol ekibi Baskonia olacak. Zalgiris'in kazanması, Khimki'nin kaybetmesi durumunda da Baskonia ne sonuç alırsa alsın Fenerbahçe Doğuş'un play-off'ta karşısına çıkacak.

Rus temsilcisi Khimki ile Baskonia maçlarını kazanır, Zalgiris ise deplasmanda Olympiakos'a kaybederse 3 takımın da puanları eşit olacak ve devreye 3'lü averaj girecek. Bu durumda Baskonia 6'ncı, Khimki 7'nci, Zalgiris ise 8'inci olacak ve Fenerbahçe Doğuş, Khimki'yle eşleşecek.

Zalgiris'le eşleşmesi için iki ihtimal

Fenerbahçe Doğuş'un Zalgiris'le eşleşmesi için ise iki ihtimal bulunuyor.

Zalgiris son hafta Olympiakos'a kaybeder, Khimki ya da Baskonia'dan sadece biri galip gelirse Litvanya ekibi ikili averajda diğer iki takımdan da geride olduğu için sezonu 7. bitirip Fenerbahçe Doğuş'un rakibi olacak.

En Çok Oynanan Bahis
  • 970Olympiakos - Zalgiris
    3
    MS1
    1,25
    537kez oynandı
Hemen Oyna

Saha avantajına iki takım talip

Normal sezonu 4. sırada bitirerek saha ve seyirci avantajını alabilmek adına 2 takım son hafta mücadele edecek.
Şu an 4. sırada yer alan Real Madrid ile 5. Panathinaikos Superfoods'un 18'er galibiyeti var.
Son hafta Real Madrid, Brose Bamberg'i konuk ederken, Panathinaikos Superfoods İtalya'da AX Armani Exchange Olimpia Milan'la karşılaşacak.
İki takım da aynı sonucu alması durumunda ikili averajda rakibinin önünde olan Real Madrid, sezonu 4. sırada tamamlayacak.

Hayal kırıklığı yaşayanlar

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon başta Anadolu Efes olmak üzere Barcelona Lassa ve AX Armani Exchange Olimpia Milan hayal kırıklığı yaşayan ekiplerin başında geldi.

Avrupa'da Türkiye'ye önemli başarılar getiren Anadolu Efes, geçen sezon olduğu gibi bu sezona da en az çeyrek finale kalmak için başladı. Avrupa Ligi'nde tarihinin en kötü dönemini geçiren lacivert-beyazlılar, 29 haftada sadece 6 galibiyette kalıp son sıraya demir attı ve taraftarlarını üzdü.

Avrupa basketbolunun önemli kulüplerinden Barcelona Lassa da play-off şansını haftalar önce kaybetti. Ligin en pahalı kadrolarından birine sahip olan İspanyol temsilcisi 29 haftada 10 galibiyet elde edebildi.

Avrupa Ligi'nin köklü takımlarından AX Armani Exchange Olimpia Milan'ın play-off hasreti yine sürdü. Tecrübeli İtalyan başantrenör Simone Pianigiani'nin yönetiminde yeni bir yapılanmayla yola çıkan AX Armani Exchange Olimpia Milan, kadrosuna Dairis Bertans, Vladimir Micov, Andrew Goudelock, Patric Young, Jordan Theodore gibi önemli skorerleri de katmasına rağmen alt sıralardan kurtulamadı. Barcelona gibi sadece 10 galibiyet alan İtalyan ekibi, üst üste 4. sezonda play-off'a kalamadı.

Yarın:

20.00 CSKA Moskova-Kızılyıldız MTS

20.15 Fenerbahçe Doğuş-Unicaja Malaga

21.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan-Panathinaikos Superfoods

22.00 Barcelona Lassa-Khimki

22.00 Baskonia-Anadolu Efes

6 Nisan Cuma:

19.00 Olympiakos-Zalgiris

21.30 Valencia-Maccabi FOX

22.00 Real Madrid-Brose Bamberg


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