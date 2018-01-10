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Fenerbahçe Doğuş, Valencia deplasmanında

THY Avrupa Ligi 17'nci hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, yarın saat 22:45'te deplasmanda İspanya ekibi Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Pabellon Fuente de San Luis'de oynanacak.

DHA
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Sarı-lacivertli ekip, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet elde etti. Son maçında sahasında Baskonia'yı mağlup eden Obradovic'in öğrencileri, bu maçı da kazanarak zirve yarışını sürdürmek hedefinde. Fenerbahçe Doğuş, ligde ise 14 maç sonunda aldığı 12 galibiyet ile liderlik koltuğunda oturuyor.

Ev sahibi ekip Valencia Basket ise, Avrupa Ligi'nde bu sezon yalnızca 5 galibiyet alabildi. İspanya ekibi, Fenerbahçe'yi mağlup ederek ilk 8 yarışında iddialı bir konuma gelmek istiyor. Valencia ekibi ligde ise 15 maç sonunda 10 galibiyet alarak, 4'üncü sırada kendisine yer buldu.

İki ekip arasında oynanan son maçta, temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş kendi sahasında Valencia Basket'i 79-66 mağlup etmişti.

Basketbol

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