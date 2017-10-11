Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 437 karşılaşmada 242 galibiyet elde etti, 195 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, tarihindeki ilk Avrupa kupası maçını 1959-1960 sezonunda FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynadı. Söz konusu sezonda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla eşleşen sarı-lacivertli ekip, rakibinin turnuvadan çekilmesi sonucu hükmen galibiyetler aldı.



Fenerbahçe, bir sonraki turda ise Bulgar ekibi Akademik'le eşleşti. Avrupa kupalarındaki ilk maçlarını Akademik'e karşı oynayan sarı-lacivertliler, iki müsabakayı da kaybetti.



Sarı-lacivertlilerin, kulvarlarına göre Avrupa kupalarında oynadığı maçlar, galibiyet ve yenilgi sayıları şöyle:



Organizasyon Maç sayısı Galibiyet Yenilgi

THY Avrupa Ligi 235 131 104

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 8 3 5

FIBA Avrupa Ligi 18 9 9

Kupa Galipleri Kupası 6 3 3

Saporta Kupası 52 26 26

Koraç Kupası 64 35 29

Kuzey Avrupa Ligi 14 7 7

FIBA Avrupa Kupası 40 28 12

TOPLAM 437 242 195



THY Avrupa Ligi'nde 235 maç

Fenerbahçe Doğuş, yeni sezonda da şampiyonluk hedeflediği THY Avrupa Ligi'nde bugüne dek 235 maç yaptı. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 131 galibiyet alırken, 104 kez de salondan yenilgiyle ayrıldı.



Basketbolda 2001 yılından itibaren oynanan ve kulüpler bazındaki en büyük organizasyon olan Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, ilk kez 2006-2007 sezonunda boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, Ülker ile sponsorluk anlaşması yaparak bu kulvarda A lisansını elde etti.

Fenerbahçe Ülker ismiyle Avrupa Ligi'nde ilk maçını 25 Ekim 2006'da Yunan ekibi Aris'le deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, rakibine 66-58 yenildi.



131 galibiyetin 82'si Obradovic'le

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'ndeki 131 galibiyetinin 82'sini başantrenör Zeljko Obradovic'le elde etti. Obradovic'in 2013 yılında takımın başına gelmesiyle Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin iddialı takımlarından biri oldu. Sırp başantrenörle 5. sezonuna başlayan Fenerbahçe, önceki 4 sezonun 3'ünde Dörtlü Final oynama başarısı göstermiş ve geçen sezon şampiyonluğa ulaşmıştı.



Fenerbahçe Doğuş, Obradovic yönetiminde çıktığı 117 THY Avrupa Ligi maçında 82 galibiyet elde ederken 35 kez de rakiplerine yenildi.



İlk Dörtlü Final 2005'te

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki ilk Dörtlü Final heyecanını 2004-2005 sezonunda yaşadı. Söz konusu sezonda FIBA Avrupa Ligi'nde mücadele eden sarı-lacivertliler, tarihinde ilk kez Dörtlü Final'e yükseldi. Dörtlü Final'de önce Kiev'e, sonra da Khimki'ye yenilen Fenerbahçe Doğuş, dördüncülükle yetindi.



Geçen sezon zirveye çıktı

Sarı-lacivertliler, geçen sezon THY Avrupa Ligi'ni şampiyonlukla tamamlayarak Avrupa'nın zirvesine çıktı. Bu organizasyonda son üç sezondur Dörtlü Final'e kalan sarı-lacivertliler, iki yıldır da finale çıkmayı başardı. Geçen sezon İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de ilk önce İspanya temsilcisi Real Madrid'i geçen Fenerbahçe, finalde de Yunan ekibi Olympiakos'u yenerek Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarısını elde etti.