Fenerbahçe taraftarlarına destek çağrısı.. Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, THY Avrupa Ligi'nde Baskonia ile oynayacakları maçta taraftar desteğinin yüksek olmasını istedi



Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında 5 Ocak Cuma günü İspanya temsilcisi Baskonia'ya karşı yapacakları maçta taraftar desteğinin kendileri için önemli olduğunu söyledi. Sarı-lacivertli basketbolcu, FB TV'ye yaptığı açıklamada, Avrupa'da son zamanlarda istemedikleri şekilde maçlar kaybettiklerini belirterek, "Yine de iyi durumdayız. İyi oyunumuzla neler yapabileceğimizin de farkındayız." dedi.

THY Avrupa Ligi'nde konuk edecekleri Baskonia'yı ilk maçta yendiklerini hatırlatan Melih, şunları kaydetti:

"Tekrar galibiyet serisine başlamak istiyoruz. Yeni yılın ilk maçı olması sebebiyle de seyircimize bir galibiyet armağan etmek istiyoruz. Takım kaptanı olarak da bir çağrı yapmak istiyorum. Herkes maça geliyor ama coşkulu bir taraftar olmasını diliyoruz. Çünkü onlar burada ne kadar coşkulu olursa, biz de daha iyi ve coşkulu oynayan, savaşan bir takım oluyoruz. Salonu tamamen dolu görmek istiyoruz. Çünkü takımımız bunu hak ediyor."

Fenerbahçe Doğuş Bakonia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Doğuş Bakonia maçı 5 Ocak Cuma akşamı oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Doğuş - Baskonia Vitoria Gasteiz Maçının Bilet Satışı Sürüyor

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı 5 Ocak Cuma günü 20:45’te Baskonia Vitoria-Gasteiz ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynayacağı Turkish Airlines EuroLeague 16. hafta maçının bilet satışı Mobilet üzerinden sürüyor.

Baskonia Maçı Bilet fiyatları (Mobilet hizmet bedeli dahil):

Saha içi A-D-G sırası 1000 TL yemek dahil (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Saha içi B-E-H sıraları 900 TL yemek dahil

Saha içi C-F-J sıraları 850 TL yemek dahil

346 (Açık Loca): 300 TL yemek dahil

Kat 1 – 220 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Kat 2 – 140 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Kat 3 – 110 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Kat 4 – 100 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Kat 5 – 70 TL

Kat 6 – 55 TL

Kat 7 – 50 TL

Bilgilendirme: Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı’nın Turkish Airlines Euroleague ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi maçlarının biletleri artık Mobilet üzerinden satılıyor.