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Fenerbahçe Doğuş Almanya deplasmanında!

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Almanya'nın Brose Bamberg takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Hürriyet Haber
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Brose Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, bu sezon geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

Başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli takım, geçen hafta İspanya ekibi Valencia'yı evinde 79-66 mağlup etti.

Karşılaşma öncesinde ev sahibi Brose Bamberg'in de Fenerbahçe Doğuş gibi 3 galibiyeti bulunuyor.

Fenerbahçe ile Brose Bamberg, Avrupa Ligi'nde daha önce 4 kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler, geride kalan maçlarda rakibi karşısında 3 kez kazandı, 1 kez sahadan mağlup ayrıldı.

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