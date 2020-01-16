Fenerbahçe Beko'nun Ataşehir'de konuğu Barcelona! Galibiyetlerine iddaa'da...

Bu bir ilandır

FENERBAHÇE BEKO - BARCELONA

Bu sezon Euroleague serüvenine oldukça kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, yeni yıl ve yeni transferle birlikte çıkışa geçti.

Olympiakos ve Baskonia deplasmanlarından galibiyetle dönen Sarı Lacivertliler son olarak salı günü evinde ASVEL’i de yenerek yılbaşından bu yana çıktığı 3 Euroleague maçını da kazanmış oldu.

Bu sonuçlarla ilk 8’e girme yolunda avantaj yakalayan temsilcimiz, son haftalarda düşüş yaşayan Barcelona’yı da devirerek çıkışını sürdürme amacında.

Obradovic ve öğrencileri, Katalan ekibiyle oynadıktan sonra yine sahasında Olimpia Milano ile karşılaşacak.

Bu iki maç Fenerbahçe Beko'nun bu sezonki Euroleague kaderinde belirleyici olacak.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki ekip arasındaki son 10 maçta Fenerbahçe Beko 7 kez galip geldi.

- Fenerbahçe Beko, Euroleague’deki son iki maçında rakiplerine 70 sayı altında tutmayı başardı.

- Fenerbahçe Beko, kazandığı son 3 maçta da ilk yarıları önde bitirdi.

- Barcelona kaybettiği son 3 maçta ilk yarıları da geride kapattı.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Euroleague maçını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Fenerbahçe Beko galibiyeti!

Üyelerin %47'si sarı lacivertli temsilcimizin karşılaşmadan galip ayrılacağını düşünüyor...

MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN'IN TERCİHİ...

Fenerbahçe Beko 3 maçtır kazanırken, Barcelona ise 3 maçtır yeniliyor. Katalan ekibi bunun yanı sıra hafta sonu Bilbao'ya da kendi liginde mağlup oldu.

Koç Pesiç bu takımı yönetmekte yetersiz kalıyor. Oyuncular ile koç arasındaki bağ oldukça zayıf. Fenerbahçe Beko ise tam kadro. Thomas ve Nunnally takviyelerinin yanı sıra Vesely de iyileşti. Son ASVEL maçında takıma enerji kattığı açıkça ortadaydı.

Sarı lacivertlilerin büyük bir galibiyete ihtiyacı var. Bu maç da onlardan biri.

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