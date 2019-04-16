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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
16.04.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko Zalgiris basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk maç!

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Fenerbahçe Beko Zalgiris basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk maç!

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. Litvanyalı rakibine son 10 basket maçında 3 kez mağlup olan Sarı Lacivertli temsilcimiz, Final Four yolunda galibiyete odaklandı. Peki, Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi merak edilen tüm detaylar

Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas maçı ile THY Avrupa Ligi'nde Play Off heyecanı başlıyor. Normal sezonu lider pozisyonda tamamlayan Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas karşısında ilk mücadelesini vermeye hazırlanıyor. Obradovic'in en iyi 5'lisi ile parkeye çıkacağı karşılaşmada, Sarı Lacivertli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmayacak. Peki, Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

FENERBAHÇE BEKO ZALGİRİS KAUNAS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi Play Off ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. 16 Nisan Salı günü saat 20.45'te Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başlayacak mücadele, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin çeyrek final ilk maçında bugün Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek Fenerbahçe Beko, saha avantajını iyi kullanarak turu geçmeyi hedefliyor.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamada bulunan başantrenör Zeljko Obradovic ile oyuncu Melih Mahmutoğlu, asıl mücadelenin şimdi başladığını söylediler.

Saha avantajına sahip olduklarına dikkati çeken Obradovic, "THY Avrupa Ligi'nde play-off zamanı. Bütün sezon bu noktada olabilmek ve play-off turunda oynayabilmek için uğraştık." dedi.

Her maçta olduğu gibi taraftarların salona gelerek kendilerine yardımcı olacağına inandığını kaydeden Obradovic, "Onlardan son ana kadar takımımızı desteklemelerini ve aynı zamanda Zalgiris'e misafirperverliğimizi göstermelerini istiyorum. Zalgiris'e, özellikle de Avrupa Ligi'nde son bölümü oynayış şekillerine büyük saygı duyuyoruz. Her top için savaştılar ve bu sayede play-off'ta olmayı hak ettiler. Kolay bir eşleşme olmayacak ama önümüzde bizim için çok net bir hedef var." ifadelerini kullandı.

MELİH: "ÇOK İNATÇI VE SERT BİR RAKİBİMİZ VAR"

Sarı-lacivertli takımın oyuncusu Melih Mahmutoğlu, THY Avrupa Ligi'nde en keyifli dönemin geldiğini dile getirdi.

Normal sezonu çok önemli bir dereceyle bitirdiklerini vurgulayan Melih, şunları aktardı:

"Normal sezonda galibiyet rekorunu kırdık ve iç sahada da hiç kaybetmedik ama asıl sınav şimdi başlıyor. Çok inatçı ve sert bir rakibimiz var. Son altı maçlarını kazandılar. Birlikte oynamaktan keyif alan, sezon içinde de gelişim gösteren bir ekip. Her pozisyonda çok tehlikeli isimleri var. Biz de iyi durumdayız ve kendimize güveniyoruz. Bu tip maçları oynama konusunda tecrübeliyiz. Bir süredir bazı sakatlık sorunları yaşıyoruz ama bu süreci birlikte kalarak ve takım olarak hareket ederek en iyi şekilde geçtik."

Seride ilk iki maçın önemini çok iyi bildiklerini kaydeden Melih, "Bu nedenle adım adım gidecek ve öncelikle ilk iki karşılaşmayı kazanmaya bakacağız. Tempoyu kontrol etmeli ve kendi basketbolumuzu parkeye yansıtmalıyız. Taraftarlarımızın bizi ilk iki maçta en iyi şekilde destekleyeceğinden eminiz. Bugün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu yine sapsarı ve olabildiğince coşkulu bir atmosfere sahne olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ÜÇ GALİBİYETE ULAŞAN DÖRTLÜ FİNAL'DE

Play-off çeyrek final serilerinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, İspanya'da düzenlenecek Dörtlü Final'e kalacak.

Normal sezonu sırasıyla ilk 4'te bitiren Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova, Real Madrid ve Anadolu Efes, play-off'ta saha avantajına sahip olacak. Eşleşmelerde ilk iki maçlar, bu takımların sahasında oynanacak.

Üçüncü maçlar ise ligi 5 ila 8. sırada bitiren Barcelona Lassa, Panathinaikos, Baskonia ve Zalgiris'in sahasında yapılacak. Gerekirse 4. karşılaşmalara yine bu takımlar ev sahipliği yapacak. Eşleşmelerde durum 2-2 olursa Dörtlü Final'e çıkacak takımı belirleyecek son müsabaka, ilk 4 sırada yer alan ekiplerin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

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