Fenerbahçe Beko Zalgiris basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i bu akşam Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek. Bu kritik mücadeleye kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe Beko Zalgiris maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında sahasında Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, taraftarı önünde galip gelerek moral depolamak istiyor. İşte, Fenerbahçe Beko Zalgiris basketbol maçı hakkında tüm ayrıntılar...
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında sahasında bu akşam Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.
Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 5 haftada bir galibiyet elde ederken, 4 kez mağlup oldu. Deplasmanda oynadığı Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan ve Maccabi FOX maçlarını kaybeden sarı-lacivertli takım, tek galibiyetini İstanbul'da Baskonia karşısında elde etti.
AVRUPA'DA 515'NCİ RANDEVU
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 515. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 514 karşılaşmada 296 galibiyet elde ederken, 218 yenilgi yaşadı.
Avrupa Ligi'nde ise 312 maça çıkan Fenerbahçe, 185 galibiyet alırken, 127 kez mağlup oldu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle