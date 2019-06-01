Fenerbahçe Beko-TOFAŞ maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe Beko-TOFAŞ maçı için geri sayım devam ediyor. Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play- off yarı final ilk maçında TOFAŞ’ı konuk edecek. Fenerbahçe Beko-TOFAŞ maçı ne zaman saat kaçta yapılacak?
Fenerbahçe Beko ile TOFAŞ, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play- off yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Ligde normal sezonu ikinci bitiren Fenerbahçe Beko, çeyrek finalde Türk Telekom’a 2-1 üstünlük sağlarken; TOFAŞ ise çeyrek finalde Beşiktaş Sompo Japan’ı 2-0’la geçti. Peki, Fenerbahçe Beko-TOFAŞ maçı ne zaman saat kaçta yapılacak?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak Fenerbahçe Beko-TOFAŞ karşılaşması saat 18.00’de başlayacak, Tivibu 2'den yayınlanacak.
DİĞER KARŞILAŞMALAR
Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği eşleşmenin ikinci maçı 3 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Beko’nun, üçüncü karşılaşma ise 6 Haziran Perşembe günü TOFAŞ’ın ev sahipliğinde yapılacak.
Serinin uzaması durumunda finale çıkacak takımı belirleyecek eşleşmenin dördüncü maçı 8 Haziran Cumartesi ve beşinci karşılaşma ise 11 Haziran Salı günü oynanacak.
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