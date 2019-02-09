Fenerbahçe Beko tarihe geçti! En erken play-off bileti...
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasının ardından lider Fenerbahçe Beko, play-off'u garantiledi.
Yunanistan'ın Panathinaikos takımını ağırlayan sarı-lacivertliler, rakibini 85-66 yenerek normal sezonun bitimine 8 hafta kala play-off biletini cebine koydu. THY Avrupa Ligi'nde 19. galibiyetini elde eden Fenerbahçe Beko, play-off'u en erken garantileyen takım unvanına da sahip oldu.
Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı 93-74 mağlup etti. İki maç aranın ardından kazanan lacivert-beyazlılar, toplamda 14. galibiyetini aldı.
Ligde son sırada yer alan Darüşşafaka Tekfen ise İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Olimpia Milan'a 90-78 yenilerek bu sezon 19. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Bu hafta alınan toplu sonuçlar şu şekilde...
Anadolu Efes - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 93-74
Buducnost VOLI (Karadağ) - Khimki (Rusya): 90-98
Maccabi FOX (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan): 65-64
Barcelona Lassa (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 78-72
CSKA Moskova (Rusya) - Real Madrid (İspanya): 82-78
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos (Yunanistan): 85-66
Baskonia (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 76-68
AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Darüşşafaka Tekfen: 90-78
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