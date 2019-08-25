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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
25.08.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko sezonu yarın açıyor!

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Fenerbahçe Beko sezonu yarın açıyor!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2019-2020 sezonunu yarın yapacağı antrenmanla açacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda öğleden sonra bir araya gelecek sarı-lacivertli basketbolcular, yeni sezonun ilk çalışmasını da başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde gerçekleştirecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezon açılışında 2019 FIBA Dünya Kupası'nda milli takımlarda yer alacak Melih Mahmutoğlu, Gigi Datome, Ahmet Düverioğlu, Kostas Sloukas ve Nando De Colo yer almayacak.

Milli oyuncuların yerine kamp döneminde Ivan Buva, Vladimir Stimac, Carl Engstrom, Milan Acimovic, Cukle Fedja ve Burak Eşlik, sarı-lacivertli takımın antrenmanlarına katılacak.

Sarı-lacivertli takımın yarın toplanacak kadrosunda Ali Muhammed, Leo Westermann, Egehan Arna, Joffrey Lauvergne, Berkay Candan, Nikola Kalinic, Jan Vesely, Derrick Williams, Tarık Biberovic, Efe Ergi Tırpancı ve Ekrem Sancaklı ile genç takım oyuncuları David Sarper Mutaf, Saadettin Donat, Yiğit Onan ve İsmail Karabilen bulunacak.

Hazırlıklarına 13 Eylül'e kadar İstanbul'da devam edecek sarı-lacivertli takım, daha sonra Romanya'nın Cluj kentinde 15 Eylül'e kadar sürecek özel bir turnuvada mücadele edecek.

17-21 Eylül tarihlerinde İtalya'da bulunacak Fenerbahçe Beko, De'Longhi Treviso Basket ve Segafredo Virtus Bologna'yla hazırlık maçı yapacak.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 21-22 Eylül'de düzenlenecek özel turnuvaya katılacak Fenerbahçe Beko, buradaki ilk maçında Panathinaikos'la karşılaşacak. Fenerbahçe Beko, ikinci maçta ise Maccabi FOX ya da AX Armani Exchange Milan'la oynayacak.

Fenerbahçe Beko, daha sonra İstanbul'a dönecek ve 26 Eylül'de Gaziantep'te Anadolu Efes'le oynayacağı Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı hazırlıklarına kendi salonunda yapacağı antrenmanlara devam edecek.

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