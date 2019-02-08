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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
08.02.2019 - 08:22, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko Panathinaikos basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Fenerbahçe Beko Panathinaikos basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u konuk ediyor. Başarılı ilerleyişini devam ettiren temsilcimiz Fenerbahçe, play-off şansını yakalamak isteyen Panathinaikos'u ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Avrupa'nın bir numaralı basketbol turnuvasındaki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Panathinaikos karşısında çetin bir mücadele vermeye hazırlanıyor. Galibiyet elde ederek liderlik pozisyonunu korumak isteyen Fenerbahçe Beko, parkeye taraftarının desteğiyle çıkacak. Peki, Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, merak edilen tüm detaylar

FENERBAHÇE BEKO PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi'nde Normal Sezon 22. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u konuk edecek. 8 Şubat Cuma günü saat 20.45'te oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 3 kanalından izlenebilecek.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 21 maçta 18 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı müsabakaların 9'unu kazanan, 12'sini de yitiren Panathinaikos ise 11. basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos ile yaptığı 26 maçta 12 galibiyet, 14 yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı 81-69 kazanmıştı.

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