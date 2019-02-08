Fenerbahçe Beko Panathinaikos basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u konuk ediyor. Başarılı ilerleyişini devam ettiren temsilcimiz Fenerbahçe, play-off şansını yakalamak isteyen Panathinaikos'u ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Avrupa'nın bir numaralı basketbol turnuvasındaki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Panathinaikos karşısında çetin bir mücadele vermeye hazırlanıyor. Galibiyet elde ederek liderlik pozisyonunu korumak isteyen Fenerbahçe Beko, parkeye taraftarının desteğiyle çıkacak. Peki, Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, merak edilen tüm detaylar
FENERBAHÇE BEKO PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
THY Avrupa Ligi'nde Normal Sezon 22. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u konuk edecek. 8 Şubat Cuma günü saat 20.45'te oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 3 kanalından izlenebilecek.
Avrupa Ligi'nde çıktığı 21 maçta 18 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı müsabakaların 9'unu kazanan, 12'sini de yitiren Panathinaikos ise 11. basamakta yer alıyor.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos ile yaptığı 26 maçta 12 galibiyet, 14 yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı 81-69 kazanmıştı.
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