Fenerbahçe Beko, İsrail deplasmanında! iddaa'da TEK MAÇ, CANLI BAHİS...
Euroleague’de Canlı Bahis heyecanı Misli.com’da yaşanıyor! Temsilcimiz Fenerbahçe Beko’nun İsrail’de Maccabi FOX Tel Aviv ile yapacağı mücadeleye her zaman olduğu gibi Misli.com’dan Canlı Bahis yapabileceksiniz...
MACCABI FOX TEL AVIV - FENERBAHÇE BEKO
Euroleague’de bu sezon istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe Beko, çıktığı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı.
Sarı-lacivertliler, Türkiye Süper Ligi’nde ise ezeli rakibi Galatasaray’a kaybederek ligdeki ilk yenilgisini de aldı.
Flaş transferler ile sezona umutlu başlayan Fenerbahçe bir an önce çıkışa geçerek iddiasını ortaya koymak istiyor.
Ev sahibi Maccabi Tel Aviv ise bu maça kadar Euroleague’de oynadığı iki maçı da kazanırken, aynı başarıyı dışarıda gösteremedi; ancak kaybedilen Khimki ve Real Madrid maçlarında az farklar vardı.
İsrail temsilcisi geçen sezon oynadığı iki maçta da Fenerbahçe’ye kaybetmişti.
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER NELER?
- Fenerbahçe Beko, Eurolague’de bu sezon çıktığı 3 deplasmanı da kaybetti.
- Maccabi Tel Aviv bu sezon evinde çıktığı 2 Euroleague maçını da kazandı.
- Fenerbahçe Beko bu sezon çıktığı 4 Euroleague maçının 3’ünde 80 sayı üzeri yedi.
- Maccabi Tel Aviv, Euroleague’de bu sezon çıktığı 4 maçın 3’ünde 80 ve üzeri sayı buldu.
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Temsilcimizin oynayacağı kritik karşılaşmaya bahis yapan Misli.com üyeleri Fenerbahçe’ye güveniyor.
Mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %32’si Sarı-lacivertlilerin kazanacağını düşünüyor.
MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN HANGİ TERCİHE GÜVENİYOR?
Fenerbahçe bir türlü ritmini bulamadı. Şu ana kadar oynadıkları 3 deplasman maçını da kaybettiler. Üstüne üstlük kötü basketbol oynuyorlar. Geçen hafta sakat olan Kalinic de iyileşti ve kafileye katıldı. Yeni transferler sonrası taşlar biraz yerinden oynadı ve uyum için zamana ihtiyaç olacak.
Maccabi de Tel Aviv'de oynadığı iki maçı kazandı. Ama Kızılyıldız ve Valencia gibi takımları yendiler. Bu durum ölçü olmaz.
Fenerbahçe özellikle hücumda ciddi sıkıntı çekiyor. Maccabi de Sfairopoulos yönetiminde biraz daha kontrollü oynuyor.
Bu maçta yüksek skor beklemiyorum. Tercihim 155.5 ALT olacak.
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