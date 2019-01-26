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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: İHA
26.01.2019 - 21:50, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı farklı yendi

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Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı farklı yendi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Sarı-lacivertliler deplasmanda rakibini 79-58 mağlup etmeyi başardı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 21 sayı farkla 79-58 yendi. 
Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 13. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar ise 7. kez mağlup oldu. 

Maça boyalı pota altından bulduğu basketlerle 4-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 3. dakikayı 6-5 önde geçti. Çeyreğin ortalarına doğru savunma sertliğini ön plana çıkaran Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu ve Melli'nin sayılarıyla 6. dakikada molaya 9-6 üstün girdi. Buva'nın basketlerine pota altında Lauvergne ile karşılık veren sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 19-17 önde tamamladı. 

İkinci periyot tempolu başladı. Boyalı alanda ve orta mesafe atışlarda etkili olan Fenerbahçe Beko, 13. dakikayı 28-22 önde bitirdi. Sarı-lacivertli ekibin top kayıplarının ardından Buva ve Burak Can Yıldızlı ile peş peşe basketler bulan Beşiktaş Sompo Japan, 15. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 28-30. Çeyreğin ikinci bölümünde takımlar skor üretmekte zorlanırken sarı-lacivertliler, devreyi 36-32 üstün kapattı. 

İkinci yarı karşılıklı üç sayılık basketlerle tempolu başlarken Sloukas'la art arda sayılar bulan Fenerbahçe Beko, 23. dakikayı 43-38 üstün geçti. Sarı-lacivertliler, hücumda sayı bulmakta zorlanan Beşiktaş Sompo Japan karşısında Ali Muhammed'in serbest atış isabetleriyle 28. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 38-51. Çeyreğin sonlarına doğru Guduric, Sinan Güler ve Ali Muhammed ile üst üste üç sayılık basketler kaydeden Fenerbahçe Beko, final periyoduna 15 sayı (60-45) farkla önde girdi. 

Fenerbahçe Beko, son çeyrekte oyundan düşen Beşiktaş Sompo Japan karşısında Lauvergne, Sinan Güler ve Datome'nin sayılarıyla 35. dakikada farkı 22 sayıya kadar yükseltti: 51-73. Kalan sürede farkı bir ara 23 sayıya (79-56) çıkaran sarı-lacivertliler, derbi maçı da 79-58 kazandı. 

Fenerbahçe Beko'da Lauvergne 15 sayıyla oynarken Guduric, Sinan Güler ve Datome ise 10'ar sayı üretti. 
Beşiktaş Sompo Japan'da ise Buva 19 sayıyla maçın en skoreri oldu. 

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