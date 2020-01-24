Basketbol THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımını konuk edecek. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde 8 galibiyet, 12 yenilgiyle 11. sırada yer alıyor. AX Armani Exchange Milan ise 10 galibiyet ve 10 yenilgiyle 8. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko AX Armani Exchange Milan EuroLeague maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 21. hafta maçında AX Armani Exchange Milan’ı konuk ediyor. 24 Ocak Cuma günü 20:45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan anbean 3 boyutlu şekilde takip edilebilecek.

Karşılaşmayı; Christos Christodoulou (Yunanistan), Carlos Peruga (İspanya), Saso Petek (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek.

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Avrupa'da 530. maç

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 530. maçına yarın AX Armani Exchange Milan karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 529 karşılaşmada 303 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 327 maçın 192'sini kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de çift maç haftasını bir galibiyet ve bir yenilgi ile tamamladı.



Fenerbahçe Beko, EuroLeague’deki çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Fransız temsilcisi ASVEL’i 14 Ocak Salı günü konuk etti. Fenerbahçe, baştan sona önde götürdüğü mücadeleyi 86-64 kazanarak 19. maçında 8. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko’da 5 oyuncu çift haneli sayılarda skor üretirken, en skorer oyuncular 16’şar sayıyla De Colo ve Williams oldu. Kostas Sloukas ise 10 sayı, 10 asist ve 6 ribaund ile 24 verimlilik puanına ulaştı ve karşılaşmanın MVP’si olmaya hak kazandı.

Fenerbahçe Beko’da bu mücadele öncesinde sakatlık sorunu yaşayan oyuncu bulunmuyor. Fenerbahçe'de 12 kişilik maç kadrosuna teknik ekip tarafından karar verilecek.

Fenerbahçe Beko’nun maç önü notları



Zeljko Obradovic, bu sezon ilk beşlerde 13 farklı oyuncuya şans verdi. Tüm maçlara ilk beşte başlayan bir oyuncu olmadı.



Nando De Colo, son 19 EuroLeague maçının 18’inde çift haneli sayılarda skor üretti ve son 12 EuroLeague maçının 11’inde en az 1 üç sayı isabeti buldu.



Derrick Williams, son 6 EuroLeague karşılaşmasının 5’inde en az 1 üç sayılık isabet buldu. Williams, son 5 EuroLeague maçının 4’ünde çift haneli sayılarda verimlilik puanına erişti.



Kostas Sloukas, EuroLeague’de faul çizgisini son 42 ziyaretinde hata yapmadı ve son 9 maçında da çift haneli sayılarda skor üretti. Sloukas, son 12 EuroLeague maçının 11’inde çift haneli sayılarda verimlilik puanına erişti.



Gigi Datome, son 12 EuroLeague karşılaşmasında da en az 1 üç sayı isabeti kaydetti.



Nikola Kalinic, EuroLeague’de faul çizgisini son 23 ziyaretinde hata yapmadı.



Nando De Colo, EuroLeague’de bu sezon yakaladığı 19.4 verimlilik puanı ortalamasıyla beşinci ve 18.8 sayı ortalamasıyla dördüncü sırada.



Kostas Sloukas, EuroLeague’de maç başına 6.9 asist ortalamasıyla bu sezonun en iyi ikinci oyuncusu.



Derrick Williams, maç başına 1.4 top çalma ortalamasıyla EuroLeague genelinde altıncı.



Melih Mahmutoğlu’nun üç sayı çizgisinin gerisinden bu sezon yakaladığı %51.7 isabet oranı, sezonun en iyi dördüncü derecesi olarak dikkat çekiyor.



Jan Vesely, EuroLeague tarihinin en çok hücum ribaundu alan yedinci oyuncusu (420). Vesely, EuroLeague kariyerinde 837 iki sayılık atış isabeti buldu ve bu alanda da en değerli onuncu oyuncu. Vesely, blok istatistiğinde 143 toplam değer ile 12., ribaund istatistiğinde ise 1046 toplam değer ile 13. sırada yer alıyor.



Nando De Colo, EuroLeague tarihinde en yüksek yüzdeyle (%94.07) faul atan oyuncu. Datome bu sıralamada %91.04 ile altıncı ve Nunnally %90.48 ile sekizinci. De Colo’nun EuroLeague kariyerinde toplam 2988 sayısı var ve organizasyon tarihinin en skorer altıncı ismi. Nando, 745 faul isabetiyle EuroLeague tarihinde dördüncü ve verimlilik puanı toplamında da 3333 ile sekizinci sırada.



James Nunnally, üç sayı çizgisinin gerisinden yakaladığı %49.49 isabet oranıyla tüm zamanların en iyi dördüncü oyuncusu, aktif oyuncular arasında ise en iyisi.



Ahmet Düverioğlu, EuroLeague kariyerinde yakaladığı %65.59 iki sayılık atış yüzdesiyle bu organizasyonun en iyi dokuzuncu oyuncusu.



Kostas Sloukas’ın EuroLeague kariyerinde 900 asisti var ve lig tarihinin en iyi 9. ismi. Sloukas, 22 sayı daha bulması halinde EuroLeague’de 2000 sayı barajını aşacak. Başarılı oyuncumuzun ribaundlarda 500 barajını aşmasına ise 15 ribaund kalmış durumda.



Nikola Kalinic, 17 ribaund daha alması halinde EuroLeague’de 500 barajını aşacak.



James Nunnally’nin EuroLeague’de 100. üç sayı isabetini bulmasına yalnızca 2 isabetli atış kalmış durumda.





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