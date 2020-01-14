Fenerbahçe Beko, Ataşehir'de ASVEL'i ağırlıyor! 10 sayı farkla biterse iddaa'da...

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FENERBAHÇE BEKO - ASVEL

Yunanistan deplasmanında Olympiakos’u müthiş bir oyunun ardından deviren Fenerbahçe Beko, son dönemde deplasmanda yakaladığı formunu evinde de sürdürmek istiyor. Öyle ki, temsilcimiz seyircisi önünde oynadığı son 3 maçtan da galibiyetle ayrılamadı.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Fenerbahçe Beko, Fransa deplasmanında ASVEL'i 16 sayı farkla devirmeyi bilmişti.

Evindeki Real Madrid yenilgisinin ardından ikinci yarının ilk maçında Kızılyıldız’ı ağırlayan ASVEL, ilk yarısını 19 sayı farkla önde kapattığı maçı 3 sayı farkla kaybetti ve tam anlamıyla bir şok yaşadı.

Özellikle 34 sayı yedikleri 3. çeyrekte savunma anlamında çok kötülerdi.

Euroleague’de yaklaşık bir ay sonra deplasmana çıkacak olan Fransız ekibi, önceki 7 dış saha maçının sadece 1'inde kazanabilmişti.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe Beko, Euroleague’deki son 5 maçının da ilk yarısını önde kapattı.

- ASVEL, Euroleague’de oynadığı 7 dış saha maçının 5’inde ilk yarıyı geride kapattı.

- Fenerbahçe Beko'nun oynadığı son 8 resmi maçın 7’sinde en az 160 sayı atıldı.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

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Üyelerin %60’tan fazlası maçta en azından 150 sayı atılmasına kesin gözüyle bakıyor...

Bu maçı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercih ise "Fenerbahçe -9.5h"!

Fenerbahçe Beko'dan çift hane fark bekleniyor, oynanma yüzdesi de %10’a yakın...

MİSLİ.COM YAZARI CAN ÖZAY'IN TERCİHİ...

Fenerbahçe Beko'da işler geç de olsa düzelmeye başladı. Jan Vesely uzun bir aradan sonra geri döndü. Umarım bu sefer sağlıklı olarak dönmüştür. Bu tip bir lidere sarı-lacivertlilerin ihtiyacı özellikle sezonun bu döneminde çok yüksek.

James Nunnally’nin de takıma katılmasıyla forvetlerde rotasyonu genişlettiler. İTÜ Basket maçında takımdan hiç ayrılmamış gibi oynadı...

ASVEL ise disiplinli bir takım olmasına rağmen bu tür bir deplasmanda problem yaratmaları çok da kolay olmayacaktır. Adreian Payne son dönemde etkili. David Lighty de sorun yaratabilecek isimlerden biri ancak Zvezdan Mitrovic’in elindeki sınırlı olanaklarla işi kolay olmayacaktır.

"İY1/MS1" öneriyorum.

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