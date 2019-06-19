Fenerbahçe Beko Anadolu Efes final serisi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 6. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek. Seride 3-2 önde olan Anadolu Efes, maçı kazanması durumunda şampiyon olacak. Bu maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Potada final serisi 6. maçla devam edecek. Şu ana kadar oynanan maçlarda Anadolu Efes şampiyonluğa bir adım uzakta. Anadolu Efes, play-off final serisi 6. maçında bu akşam Fenerbahçe Beko'yu yenmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak. İşte, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçına ilişkin tüm detaylar...
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 6. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Kritik müsabaka Trt Spor ve Tivibu Spor ortak yayınıyla ekranlara gelecek.
SERİDE ANADOLU EFES ÜSTÜNLÜĞÜ
Ligde normal sezonu lider tamamlayan Anadolu Efes ile ikinci Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisinde lacivert-beyazlı ekibin 3-2'lik üstünlüğü bulunuyor.
Anadolu Efes, deplasmanda rakibini yenmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak. Fenerbahçe Beko'nun galip gelmesi halinde ise seri 7. ve son maça taşınacak.
SERİDE ALINAN SONUÇLAR
Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde geride kalan maçlarda şu sonuçlar alındı:
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 56-73
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 101-93
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 57-74
Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes: 82-73
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 86-76
BU SEZONKİ 13. RANDEVU
Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, bu sezon 13. kez karşı karşıya gelecek.
THY Avrupa Ligi'nde 3 kez karşılaşan iki takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi normal sezonunda 2, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise birer kez mücadele etti.
İki ekip, Süper Lig play-off final serisinde ise 5 maç oynadı.
Bu karşılaşmaların 7'sinde Anadolu Efes sahadan galip ayrılırken, 5 müsabakayı ise Fenerbahçe Beko kazandı.
ANADOLU EFES 14. ŞAMPİYONLUĞU KOVALIYOR
Anadolu Efes, Süper Lig'de geride kalan 52 sezonda 13 kezle en fazla şampiyonluk elde eden takım konumunda.
Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, 1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997 sezonlarını şampiyon tamamladı.
Anadolu Efes, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında da üst üste 4 şampiyonluk yaşadı.
En son 2008-2009 sezonunda şampiyon olan Anadolu Efes, sahaya 9 sezonluk şampiyonluk hasretini sonlandırmak ve 14. kez mutlu sona ulaşmak için çıkacak.
FENERBAHÇE'NİN SERİSİ BOZULABİLİR
Anadolu Efes'in maçı kazanması durumunda Fenerbahçe'nin Basketbol Süper Ligi'ndeki 3 sezonluk şampiyonluk serisi sona erecek.
Başantrenörlüğe Zeljko Obradovic'in getirilmesinin ardından hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlarda önemli başarılar elde eden sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon tamamladı.
Anadolu Efes, bu akşamki maçı kazanması halinde Fenerbahçe'nin 3 sezonluk şampiyonluk serisini de bitirecek.
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