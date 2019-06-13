Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belirleneceği Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin üçüncü maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak. Bu maça kısa bir süre kala, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe'yi 101-93 yenen Anadolu Efes, seride durumu 1-1'e getirdi. Gözler şimdi üçüncü maçta. İşte, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basketbol maçına ilişkin tüm detaylar...
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, bu akşam sahasında Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Mehmet Keseratar, Emin Moğulkoç ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsü yönetecek. Mücadele Trt Spor ve Tivibu Spor 2 ortak canlı yayınında izlenebilecek.
Final serisinde 1-1 eşitlik bulunuyor. Basketbol Süper Ligi'nde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, ilk maçtan 73-56 galip ayrıldı. Ligde 2009'dan bu yana şampiyonluğu bulunmayan Anadolu Efes ise normal süresi 86-86 biten serinin ikinci müsabakasını uzatma bölümü sonunda 101-93 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.
Final serisinde 4 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak. Eşleşmede kalan maçların programı şöyle:
3. Maç: 13 Haziran Perşembe 21.00 – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu: Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes
4. Maç: 15 Haziran Cumartesi (17.00) – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu: Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes
5. Maç:17 Haziran Pazartesi (20.00) – Sinan Erdem Spor Salonu: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko
6. Maç (gerekmesi durumunda oynanacaktır): 19 Haziran Çarşamba (20.00) – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
7. Maç (gerekmesi durumunda oynanacaktır): 21 Haziran Cuma (20.00 – Sinan Erdem Spor Salonu: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko
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