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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
17.02.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Erkekler Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Türk Telekom’u 73 - 65 yenerek finale yükseldi. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, finalde Anadolu Efes’in rakibi oldu. Efes, kupa tarihinde 15. kez adını finale yazdırmış oldu. Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes 34. Erkekler Türkiye Kupası için karşı karşıya gelecek. Son şampiyon Anadolu Efes, finalde Türk Telekom’u eleyen Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Şampiyonluk hedefleyen iki takım, Süper Lig ve Euroleague’nin Türkiye Kupası’nı müzeye taşımak adına mücadele edecek. Peki, tüm basketbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı 17 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak.

10. kez finale çıktı

Türkiye Kupası’nda son 2 yıldır finalin kapısından dönen Fenerbahçe Beko bu kez şeytanın bacağını kırdı. Sakatlıkları süren Green ve Vesely’nin kadroda yer almadığı maçta Sarı-Lacivertliler, hücumda sıkıntı yaşamasına rağmen Türk Telekom engelini 73-65’lik skorla aştı, tarihinde 10. kez finale çıktı. Müthiş bir çekişmenin yaşandığı karşılaşmada Ankara temsilcisi, son dakikaya kadar mücadeleden vazgeçmedi. 37.dakikaya kadar skor farkı açılmadı: 65-63. Ancak takımın müthiş yönlendiren Sloukas attığı üçlükle de sonucu belirledi: 73-65.

Anadolu Efes 15. kez finalde

Erkekler Türkiye Kupası’nın son şampiyonu Anadolu Efes, üst üste 3. kez finale adını yazdırdı. Yarı finalde Beşiktaş Sompo Japan’le eşleyen Lacivert- Beyazlılar, rakibi karşısında ilk çeyrekten itibaren yakaladığı skor farkını 40 dakika boyunca koruyarak sahadan 78-70 galip ayrıldı. Moerman’ın skorer oyunuyla maça 24-14’lük üstünlükle başlayan Lacivert-Beyazlılar devreyi de 38-30 galip kapattı. İkinci yarıda savunmasıyla Beşiktaş’ı top kayıplarına iten Efes, 25’te farkı 19’a çıkardı (53-34) ve son bölüme 65-46 önde girdi. 4.çeyreğin bitimine 2 dakika kala, Beşiktaş, Erkan- Berkay ikilisinin sayılarıyla farkı 6’ya indirse de (76-70) Efes, özellikle de bu bölümde ön plana çıkan Yiğitcan’ın sayılarıyla zafere gitti. Efes, kupa tarihinde 15. kez adını finale yazdırmış oldu.

 

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