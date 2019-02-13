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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
13.02.2019 - 12:37, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko ağır favori, "TT-G.Saray" denk! iddaa'da oynanması gereken...

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Fenerbahçe Beko ağır favori, "TT-G.Saray" denk! iddaa'da oynanması gereken...

Nesine.com'un basketbol iddaa yazarları, Türkiye Kupası'nda günün maçlarını sizler için değerlendirdi...

"Türk Telekom - Galatasaray" iddaa analizi

- Kupa maçları Ankara'da oynanıyor ama Türk Telekom'un taraftar üstünlüğüne sahip olması beklenmiyor.

- İki takımın Ankara'da oynadığı lig maçını Türk Telekom 88-81 kazanmıştı ama kadro kalitesi Galatasaray tarafında...

- Türk Telekom, 2019 yılında oynadığı 5 maçın sadece 1'ini kazanabilirken (zayıf Sakarya), Galatasaray ise 2019 yılında oynadığı 4 maçtan 2 galibiyet çıkarttı. Son olarak Bahçeşehir Koleji karşısında 88-73'lük çarpıcı bir galibiyet elde ettiler.

"Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji" iddaa analizi

- Yeni yılın ilk 3 maçında 2 yenilgi alan Fenerbahçe Beko, son 3 maçında ortalama 25 sayının üzerinde farklar elde ederek parkeden galibiyetle ayrıldı. (Türk Telekom - 23, Panathinaikos - 19, Büyükçekmece - 37)

- Galatasaray'dan 88 yiyen Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka'yı 92 atıp devirdi.

- Ligdeki maçı 84-77 Fenerbahçe Beko kazanmıştı ama o maçın en skorer ismi Jan Vesely, Ankara'da sahne almayacak. Bahçeşehir Koleji ise o günkü kadronun üstüne Manny Harris takviyesi yaptı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

Hızlı Hücum - 13/14 Şubat 2019 Türkiye Kupası TahminleriNesine TV editörleri Ümit Avcı, Gökhan German ve Gökhan Türe, Türkiye Kupası karşılaşmalarını Hızlı Hücum'da sizler için değerlendirdi!
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