Fenerbahçe Beko ağır favori, "TT-G.Saray" denk! iddaa'da oynanması gereken...
Nesine.com'un basketbol iddaa yazarları, Türkiye Kupası'nda günün maçlarını sizler için değerlendirdi...
"Türk Telekom - Galatasaray" iddaa analizi
- Kupa maçları Ankara'da oynanıyor ama Türk Telekom'un taraftar üstünlüğüne sahip olması beklenmiyor.
- İki takımın Ankara'da oynadığı lig maçını Türk Telekom 88-81 kazanmıştı ama kadro kalitesi Galatasaray tarafında...
- Türk Telekom, 2019 yılında oynadığı 5 maçın sadece 1'ini kazanabilirken (zayıf Sakarya), Galatasaray ise 2019 yılında oynadığı 4 maçtan 2 galibiyet çıkarttı. Son olarak Bahçeşehir Koleji karşısında 88-73'lük çarpıcı bir galibiyet elde ettiler.
"Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji" iddaa analizi
- Yeni yılın ilk 3 maçında 2 yenilgi alan Fenerbahçe Beko, son 3 maçında ortalama 25 sayının üzerinde farklar elde ederek parkeden galibiyetle ayrıldı. (Türk Telekom - 23, Panathinaikos - 19, Büyükçekmece - 37)
- Galatasaray'dan 88 yiyen Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka'yı 92 atıp devirdi.
- Ligdeki maçı 84-77 Fenerbahçe Beko kazanmıştı ama o maçın en skorer ismi Jan Vesely, Ankara'da sahne almayacak. Bahçeşehir Koleji ise o günkü kadronun üstüne Manny Harris takviyesi yaptı.
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