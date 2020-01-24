Fenerbahçe Beko 73-64 AX Armani Exchange Milan

Turkish Airlines Euroleaguein 21inci haftasında Fenerbahçe Beko konuk ettiği İtalyan temsilcisi Olimpia Milanoyu 73-64 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler Euroleaguedeki 9uncu galibiyetini elde ederken, İtalyan temsilcisi 11nci yenilgisini yaşadı.



Fenerbahçe Beko mücadeleye Sloukas, De Colo, Kalinic, Datome ve Vesely ilk beşi ile başlarken konuk takım Olimpia Milanonun beşi ise Sykes, Roll, Micov, Scola ve Tarczewskiden oluştu. Karşılaşmaya taraftarının yoğun desteği ile birlikte sert savunma yaparak başlayan iki takım ilk periyodun 5 dakikasını sayısız geçti. 5 dakikalık sayısız geçilen bölümün ardından Fenerbahçe Bekonun Fransız yıldızı De Colo attığı üçlükle maçın ilk sayılarını kaydetti. Karşılıklı sayılar ile geçilen 5 dakikanın ardından Milano televizyon molasına önde 12-13 önde gitti. Molanın ardından toparlanan sarı-lacivertliler 4-0lık seri yakalayarak rakibi karşısında 16-13 öne geçti ve İtalyan ekibine molayı aldırdı. Mola dönüşü sert savunmasına devam eden Fenerbahçe Beko, farkı daha da açtı ve ilk periyodu 24-15 önde tamamladı.



2nci periyotta iyi savunmasına devam eden Fenerbahçe Beko periyodun bitimine 4:12 kala farkı çift hanelere çıkardı: 29-19. Etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler 8-1lik seri ile farkı 17ye kadar çıkardı ve Milanoya mola aldırdı: 37-20. Mola dönüşü iyi savunma yapan konuk takım farkı 10a indirdi ve 2nci periyot 41-31 sarı-lacivertlilerin üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarı iki takımın bulduğu karşılıklı sayılar ile başladı. Fenerbahçe Beko, De Colo-Thomas ikili oyunları ile sayılar bulurken Milano, Dellanın sayıları ile oyuna tutundu: 51-41. Savunmasını sertleştiren İtalyan temsilcisi hücumda Sergio Rodriguez-Tarczewski ikili oyunu ile sayılar buldu ve periyodun bitimine 1:13 kala farkı tek hanelere indirerek Fenerbahçe Bekoya molayı aldırdı: 54-47. Kalan bölümde iki ekipte skor bulmakta zorlandı ve sarı-lacivertliler son periyoda 56-47 önde girdi.



Son periyoda etkili başlayan Olimpia Milano farkı 5e kadar indirdi: 56-51. Etkili oyununu sürdüren Milano, Tarczewskinin boyalı alandan ve Dellanın orta mesafeden bulduğu sayılarla maçın bitimine 4:52 kala farkı 2ye indirdi: 60-58. Savunmayı iyi yapmaya başlayan Fenerbahçe Beko, Sloukasın iyi oyun yönlendirmesi sonucu bulduğu sayılarla farkı tekrardan 5e çıkardı ve müsabakanın bitimine 2:28 kala Milanoya molayı aldırdı: 65-60. Mola dönüşü etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler Sloukasın bitime 1:14 kala attığı üçlükle farkı 9a çıkardı ve rakibine bir kez daha mola aldırdı: 71-62. Mola dönüşünden sonra kalan süre karşılıklı basketler ile geçti ve Fenerbahçe Beko karşılaşmayı 73-64 mağlup etti.



EUROLEAGUE MARŞI ISLIKLANDI



Fenerbahçe taraftarları Olimpia Milano maçı öncesi seromonide çalan Euroleague marşını ıslıkladı. Önceki maçlarda yapılan hakem hatalarına tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar marş çalınırken ıslıklı protesto ve Mafya Euroleague tezahüratında bulundu.



MAÇ KAPALI GİŞE



Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını mücadelede yalnız bırakmadı. Karşılaşmanın satışa sunulan bütün biletlerini tüketen taraftarlar, maçın başından sonuna kadar takımlarına destek oldu.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu



HAKEMLER: Christos Christodoulou, Carlos Peruga, Saso Petek



FENERBAHÇE BEKO: Westermann 3, De Colo 12, Williams, Thomas 10, Datome 14, Sloukas 10, Melih Mahmutoğlu, Vesely 10, Lauvergne, Kalinic 10, Nunnally 4, Ali Muhammed



OLIMPIA MILANO: Amedeo Della 6, Micov 2, Biligha, Guaditis 2, Roll 6, Sergio Rodriguez 9, Tarczewski 19, Nedovic 2, Cinciarini 2, Burns, Sykes 9, Scola 7



1İNCİ PERİYOT: 24-15



DEVRE: 41-31



3ÜNCÜ PERİYOT: 56-47





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