Fenerbahçe Beko 73 -81 Anadolu Efes | Maçın özeti

Euroleague'in 13. haftasında Fenerbahçe Beko ile anadolu Efes karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk çeyreğini Fenerbahçe Beko 22-20 önde kapattı. İkinci periyot ise 38-38'lik skorla tamamlandı.

Üçüncü çeyrekte iyi savunma yapan Anadolu Efes, son periyoda 10 sayılık avantajla girdi. Son bölümde farkı koruyan Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu deplsamanda 81-73 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes 11. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Beko ise 8. kez yenildi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Sasa Pukl (Slovenya), Mehdi Difallah (Fransa)

Fenerbahçe Beko: Sloukas 12, De Colo 13, Datome 10, Williams 16, Lauvergne 2, Melih Mahmutoğlu 6, Kalinic 10, Ali Muhammed 2, Ahmet Düverioğlu 2, Stimac

Anadolu Efes: Micic 6, Beaubois, Simon 22, Singleton 9, Pleiss 4, Larkin 20, Sertaç Şanlı 15, Anderson 2, Peters 3

1. Periyot: 22-20

Devre: 38-38

3. Periyot: 49-59

- Ergin Ataman'a tepki



Fenerbahçeli taraftarlar, Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman'a tepki gösterdi.

Maçın başlamasına kısa bir süre kala sahaya çıkan Ataman aleyhine sarı-lacivertli taraftarlar tezahürat yaptı.

Öte yandan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in oyuncuları Avrupa Ligi yönetiminin sosyal sorumlulu etkinliği olan "One Team Projesi" kapsamında ayakkabılarındaki özel bağcıkla sahaya çıktı.



- Ali Koç yalnız bırakmadı



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşmayı takip etti.

Sarı-lacivertli takımı yalnız bırakmayan Koç, maçı yönetim locasında izledi. Ali Koç'a sarı-lacivertli kulübün yöneticileri de eşlik etti.

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