Fenerbahçe Beko 73 -81 Anadolu Efes | Maçın özeti
Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes EuroLeague'de Türk derbisinde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Anadolu Efes 81-73'lük skorla kazandı ve liderliğini sürdürdü.
Euroleague'in 13. haftasında Fenerbahçe Beko ile anadolu Efes karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk çeyreğini Fenerbahçe Beko 22-20 önde kapattı. İkinci periyot ise 38-38'lik skorla tamamlandı.
Üçüncü çeyrekte iyi savunma yapan Anadolu Efes, son periyoda 10 sayılık avantajla girdi. Son bölümde farkı koruyan Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu deplsamanda 81-73 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes 11. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Beko ise 8. kez yenildi.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Sasa Pukl (Slovenya), Mehdi Difallah (Fransa)
Fenerbahçe Beko: Sloukas 12, De Colo 13, Datome 10, Williams 16, Lauvergne 2, Melih Mahmutoğlu 6, Kalinic 10, Ali Muhammed 2, Ahmet Düverioğlu 2, Stimac
Anadolu Efes: Micic 6, Beaubois, Simon 22, Singleton 9, Pleiss 4, Larkin 20, Sertaç Şanlı 15, Anderson 2, Peters 3
1. Periyot: 22-20
Devre: 38-38
3. Periyot: 49-59
- Ergin Ataman'a tepki
Fenerbahçeli taraftarlar, Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman'a tepki gösterdi.
Maçın başlamasına kısa bir süre kala sahaya çıkan Ataman aleyhine sarı-lacivertli taraftarlar tezahürat yaptı.
Öte yandan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in oyuncuları Avrupa Ligi yönetiminin sosyal sorumlulu etkinliği olan "One Team Projesi" kapsamında ayakkabılarındaki özel bağcıkla sahaya çıktı.
- Ali Koç yalnız bırakmadı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşmayı takip etti.
Sarı-lacivertli takımı yalnız bırakmayan Koç, maçı yönetim locasında izledi. Ali Koç'a sarı-lacivertli kulübün yöneticileri de eşlik etti.
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