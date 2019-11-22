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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
22.11.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, ASVEL'e konuk oluyor! iddaa'da oynanması gereken...

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Fenerbahçe, ASVEL'e konuk oluyor! iddaa'da oynanması gereken...

Fenerbahçe Beko'nun ASVEL’e konuk olacağı Euroleague mücadelesine Misli.com’da hem TEK MAÇ olarak iddaa oynayabilir, hem de maç esnasında Canlı Bahis alabilirsiniz. Ayrıca iddaa bülteninde çok sayıda karşılaşmada cazip oranlar Misli.com sayfalarında sizleri bekliyor…

ASVEL - FENERBAHÇE BEKO

Hem lig, hem de Eurolegue’de zorlu bir döneme giren Fenerbahçe Beko, sezon başından beri istenilen performansı sergileyemiyor. 

9 maçta sadece 2 galibiyet alabilen sarı lacivertli ekip, Zeljko Obradovic’in yönetiminde çıkış arıyor.

Nando De Colo ve Leo Westermann’ın eksikliğinde ASVEL'e konuk olacağı Euroleague mücadelesine Misli.com’da hem Tek Maç olarak iddaa oynayabilir, hem de maç esnasında Canlı Bahis alabilirsiniz.

Euroleague'de, iç sahadaki tek yenilgisi son maçta, bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes'ten alan ASVEL, ilk 9 maçta elde ettiği 5 galibiyetle 9. sırada yer alıyor.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- ASVEL bu sezon Eurolegue’de 9 maçta 5 galibiyet aldı.

- İki takım en son 2009 yılında, yine bir Euroleague mücadelesinde karşı karşıya geldi. İlk maçın normal süresi berabere tamamlanırken, uzatmada kazanan Fenerbahçe olmuştu. İkinci maçtan ise Fransız ekip 68-61 galip ayrılmıştı.

- Fenerbahçe Beko bu sezon deplasmanda oynadığı 10 resmi mücadelenin sadece 3’ünü kazanabildi.

Fenerbahçe, ASVELe konuk oluyor iddaada oynanması gereken...

MİSLİ.COM'DA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER!

Euroleague bülteninde yer alan 5 Euroleague karşılaşmaya da Tek Maç olarak iddaa oynanabilecek ve hepsinde de Canlı Bahis söz konusu…

Misli.com üyelerinin %40’ı, ASVEL karşısında Fenerbahçe Beko galibiyetinden yana seçimini yapmış durumda.

MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN NE DİYOR?

ASVEL evinde 4 maç kazandıktan sonra Anadolu Efes'e kaybetti. Çok dirençli ve mücadeleci bir takım. Fenerbahçe Beko'da ise işler iyi gitmiyor. 5 deplasman maçını da kaybettiler.

Kazanabilecekleri bir maça çıkıyorlar ama oynadıkları basketbol hiç umut vermiyor. De Colo ve Westermann'ın sakatlıkları sürüyor. Hücumda çok sıkıntı çekiyorlar. ASVEL de sert bir takım. Anadolu Efes maçı hariç evlerindeki mücadelelerde çok az sayı oldu. Bu maçta da 151.5 barajının aşılmayacağını tahmin ediyorum. Tercihim ALT.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

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