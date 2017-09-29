Fenerbahçe 9 kişi başladı ve öyle bitirdi!

KİMLERLE NELER YAŞADIĞIMI ÇOK İYİ BİLİYORUM... ESAS SORUN HAKEMİ DEĞERLENDİRENLERDE

1- Hakemler mi yoksa bizim bakış açımız mı problemli? Bu doğrultuda Ali Palabıyık’ın F.Bahçe-Beşiktaş maçındaki performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

HAKEMLERDE ‘1’ problem varsa değerlendirenlerde ‘10’ problem var. Benim hayatım sahalarda geçtiği için kimlerle neler yaşadığımı çok iyi biliyorum. Hakem yeteneksiz olabilir, kötü olabilir, yanlış değerlendirebilir. Ben son nesil hakemlerin dürüstlüğünden şüphe etmiyorum. Ali Palabıyık’ı not olarak değerlendiremem. Merkez Hakem Komitesi değerlendirir.

2- F.Bahçe, Beşiktaş galibiyetiyle çıkışa geçti derken bu kez Akhisar’da mağlup oldu. Bu yenilginin nedenleri nedir?

F.bahçe, Beşiktaş maçının atmosferinden kurtulamamış. Oyunun başlama konsantrasyonu rakibinin çok gerisinde... İlk yarıyı 11’e 9 bitirdi desek yanlış olmaz zira Janssen ve Giuliano’nun performansı F.Bahçe’nin el freni gibiydi. İlk yarı itibarıyla çok fazla konuşulacak bir şey de yoktu.

F.Bahçe’nin doğru dürüst atağı görülmedi. Akhisar son derece akıllı, rakibine fazla oynama şansı bırakmayan bir ekip ama daha önemlisi yıllardır konuşulan Manisa Stadı’nın zemin sorunu var. Janssen ve Giuliano ikinci yarıda da devam ederken Alper’in pozisyonuna kadar maçı iyi yöneten Bülent Yıldırım bu oyuncuya verdiği kırmızı kart ve Skrtel’e gösterdiği ikinci sarıyla kendi yönetimini paramparça yaptı.

Akhisar’ın büyük mücadele gösterdiği maçta F.Bahçe’nin kaleyi bulan ilk şutu 55. dakikadaydı. Bu görüntüyü veren bir takım da maç kazanmayı düşünemez.

SORUMLULAR VE SORUMSUZLAR

3- Biz derbileri maalesef bir çatışma havasında yaşıyoruz. Bunun önüne geçmenin bir yolu yok mudur?

HERKESİN kendi işini doğru yaptığı ve kelimelerine dikkat ettiği zaman bu maçları adam gibi oynayacağız. Yönlendirme dediğimiz bir şey var. Eğer sorumlular camiaları huzursuz etmek istiyorlarsa sorumsuzluklarına devam ederler. Medya bu insanlara daha farklı bir dil kullansa bir yıl içinde Türkiye’deki derbi profilleri değişir. Sadece bir yılda...

G.SARAY ÖVGÜYÜ HAK EDİYOR

4- G.Saray ligdeki performansıyla çok övülüyor. Sizce abartılıyor mu yoksa gerçekten çok mu iyi bir takım?

İKİSİ birden. Hem biraz abartılıyor hem de çok iyi bir grafik yakaladılar. Şu anda oynadığı futbolla puan cetvelinde hak ettiği yerde ama şampiyonluğun en büyük ve tek adayı mı dersen futbolda bu haftalarda böyle şeylerden bahsedilmez. Bu kadroyu kurdu, taraftarını tribüne çekti, müthiş bir birliktelik yakaladı. Bu ilerleyen haftalar için bir takım adına ümit verici bir gelişme. G.Saray ligdeki performansıyla da bu övgüyü hak ediyor.

BEŞİKTAŞ-TRABZON ÇOK İYİ OLUR

5- Ligde yarın Beşiktaş ile Trabzon karşılaşacak. İki takımın da önemli sorunları var. Nasıl bir maç bekliyorsunuz?

İSTANBUL’daki Beşiktaş-Trabzonspor maçları hep çekişmeli geçmiştir. Beşiktaş’ın cezalı futbolcuları var: Trabzon moralsiz geliyor. Bu iki değerlendirme karşısında sonuç ne olur dersen bu maç her türlü sonuca açık. Trabzonspor inanılmaz bir şok yaşadı. Ama kadrosuna baktığında değerli bir takım. Beşiktaş Vodafone Park’ta çok farklı bir kimlik ortaya koyuyor. Geçen haftanın mağduru olarak değerlendirildi. Dolayısıyla taraftarı takımına bir başka sahip çıkacaktır. Saha dışında atmosferi, saha içinde temposu çok iyi bir maç bekliyorum.

AYKUT KOCAMAN NİYE PİŞMAN?

6- Kocaman’ın “Beşiktaş’ı yendiğimize pişman olduk’ sözüne yorumunuz?

HİÇBİR teknik adam kazandığı maçtan pişmanlık duymaz. Aykut Hoca niye pişmanlık duyuyor? Daha anlaşılır bir şeyler söylemeli. Ali Palabıyık bariz bir hatayla maçı bitirdi. Bu, Beşiktaş lehine vermesi gereken bir penaltıydı. Bunun üzerine yapılan konuşmalar Kocaman’ı böyle bir ifade kullanmaya sevk etmiş olabilir.

BEŞİKTAŞ İÇİN F.BAHÇE MAÇI PROBLEM OLMAMALI

7- Beşiktaş Devler Ligi’nde 2’de 2 yaptı. Bir tercih yapmak gerekirse lig mi, Avrupa mı?

BİR takımın hedefleri öyle belirlenmez. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’ne harika başladı. Ülkenin yüzakı oldu. Bu gidişatın devam edeceğine inanıyorum. Onu hak edecek bir futbol da oynuyorlar. Kazandıkları iki Şampiyonlar Ligi maçı önemliydi. Beşiktaş için Fenerbahçe maçı problem olmamalı. Camianın ve Türkiye’nin beklediğini gerçekleştirdi.

DERBİLERİ KAZANMAKLA ŞAMPİYON OLUNMUYOR

8- Fenerbahçe’nin Kadıköy’deki derbilerde hep başarılı olmasının bir sırrı var mıdır?

BUNUN sırrı var mı bilemiyorum. Bazılarını iyi oynayarak kazandı, bazılarını bir hayat memat meselesi gibi gördü kazandı. Fakat şampiyonluklar derbi kazanmakla gelmiyor. F.Bahçe bu kadar yıl rakiplerine üstünlük sağladı, kaç kez şampiyon oldu? Buna da bir bakmak lazım. Derbi kazanmanın zevki başka ama bütün amaç şampiyonluğa ulaşmak. Burada esas konuşulması gereken konu derbilerden sonra bu yaratılan atmosfer ve diğer takım taraftarının rövanşı beklemesi. Maçtan sonraki sorumsuz beyanlar bir sonraki derbiyi tehlikeye atıyor.

BİRKAÇ FUTBOLCU İSTEDİ DİYE HOCA GÖNDERİLMEZ

9- B. Münih’in sırf bazı futbolcular istemiyor diye Ancelotti’yi göndermesi sizi şaşırttı mı?

YÖNETİM takımın tamamında böyle bir algıya varmışsa bu önemli faktördür. Takımın tamamının hocayla ilgili şikâyetleri varsa böyle bir kararda etkili olabilir. Birkaç kişi istedi diye Bayern, Ancelotti’nin işine son vermez. Yönetimin tasarrufu da olabilir. Bunlar yaşanabilir. Türkiye’de 6 haftada 6 teknik adam kulübünden ayrıldı. Bunların hepsi futbolda var.

VİDEO HAKEM UYGULAMASI FUTBOLU KATLEDER

10- Video hakem sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Kullanılmalı mı?

VİDEO hakem uygulaması futbolu katleder. Bazı faydaları vardır ama attığın taş ürküttüğün kurbağaya değmeli. Futbol kesintiye uğrayacak bir spor dalı değildir. Video hakem uygulaması futbolu saha içinde, taraftarı da saha dışında çok rahatsız eder.

Ufak tefek hatalarıyla devam eden futbol daha caziptir. Teknoloji bu kadar gelişiyor, insana güvenmiyorsan bunu daha da geliştir kameralarla yönet. Orada bir şeyi kaçırmazsın. Video hakem belki sadece hakemlerin tespit edemediği, göremediği çizgiyi geçip geçmediği tartışılan bir gol pozisyonuyla ilgili kullanılabilir. Bu da senede bir ya da birkaç defa olur.

Bunun dışında sistemi insan güvenine ve kararlarına bir inançsızlık olarak değerlendiriyorum.