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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
01.09.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

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Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

Süper Lig'in yeni sezonunda hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe Kadıköy'de bu akşam Trabzonspor'u konuk etti. Fenerbahçe 17. dakikada Rodrigues'in attığı golle 1-0 öne geçti. Trabzonspor 28. dakikada Ekuban'ın attığı golle skoru 1-1 yaptı. 44. dakikada Rodrigues'in şutu direkten döndü. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda her iki takım girdiği pozisyonlardan gol sesi çıkaramayınca müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda her iki takım girdiği pozisyonlardan gol sesi çıkaramayınca müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi. Alanyaspor'un Malatyaspor'u 3-2 yenmesiyle Fenerbahçe liderliği rakibine kaptırdı.

 Maçın önemli dakikaları

1’inci dakikada Max Kruse’nin arapasında ceza sahası içinde topla buluşan Vedat’ın vuruşunda topu kaleci Uğurcan uzaklaştırdı.
4’üncü dakikada Max Kruse’nin ceza sahası dışından sert vuruşu kalenin üzerinden auta gitti.
17’nci dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Ceza sahası içinde Max Kruse ile ver-kaça giren Rorrigues’in altıpas önünde gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’ın solundan ağlarla buluştu: 1-0.
21’inci dakikada Sosa’nın kullandığı serbest vuruşta Tolga Ciğerci topu uzaklaştırdı.
28’inci dakikada Trabzonspor eşitliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Avdijaj’ın pası ile caza sahasın içinde buluşan Ekuban, topu kafa vuruşu ile ağlara gönderdi: 1-1.
34’üncü dakikada ceza sahası içi solunda topla buluşan Nwakaeme’nin rakipleri geçerek vuruşunda top yandan dışarı gitti.
36’ncı dakikada topla buluşan Rodrigues’in ceza sahası dışından sert vuruşu savunmadan sekerek oyun alanına döndü. Dönen topa hareketlenen Emre Belözoğlu’nun ceza alansı dışından vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
43’üncü dakikada Vedat’ın pası ile ceza sahası içi dolunda buluşan Max Kruse’nin vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
45’inci dakikada Max Kruse’nin pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Rodrigues’in şutu direkten oyun alanına döndü.
45+1’inci dakikada Tolga Ciğerci’nin pasında topla buluşan Rodrigues’in rakiplerine geçerek vuruşunda top kale direği dibinden auta gitti.
47’nci dakikada Max Kruse’nin pası ile ceza sahası içinde topla buluşa Vedat’ın vuruşunda top kaleci Uğurcan’dan oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Ozan’ın ortasında Vedat’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan kornere gönderdi.
50’nci dakikada Pereira’nın defansın arkasına gönderdiği topla buluşan Sosa’nın ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Altay topu uzaklaştırdı.
53’üncü dakikada Ozan Tufan’ın kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Max Kruse’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan, kornere gönderdi.
67’nci dakikada Emre’nin pası ile buluşan Rodrigues’in vuruşunda top kaleci Uğurcan’dan oyun alanına döndü. Dönen topu göğsü ile kontrol eden Vedat’ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
72’nci dakikada Sosa’nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Nwakaeme’nin rakiplerini geçerek vuruşunda topu kaleci Altay son anda kornere gönderdi.
90+6’ncı dakikada topla buluşan Tolga Ciğerci’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’da kaldı.
Karşılaşma 1-1’lik skorla son buldu.

MEVLÜT ERDİNÇ OYUNA DAHİL OLDU
Fenerbahçe’de yeni transfer Mevlüt Erdinç karşılaşmanın 83’üncü dakikasında oyuna dahil oldu.
Sarı lacivertli ekibe geçtiğimiz günlerde bonservissiz olarak dahil olan Mevlüt Erdinç, Trabzonspor ile oynanan maçın ikinci yarısında sahaya çıktı. Teknik direktör Ersun Yanal’ın yedekler arasında yer verdiği Mevlüt Erdinç, karşılaşmanın 83’üncü dakikasında Max Kruse’nin yerine oyuna dahil oldu. Mevlüt’ün oyuna girişi sırasında sarı lacivertli taraftar destek tezahüratlarında bulundu.

EMRE MÜDAHALENİN ARDINDAN OYUNA DÖNDÜ
Fenerbahçe’nin Trabzonspor ile karşılaştığı maçın 87’nci dakikasında sakatlık yaşayan Emre Belözoğlu, saha içinde yapılan tedavinin ardından kenara alındı. Sağlık ekibi tarafından oyun alanı dışına alınan Emre Belözoğlu, yapılan tedavinin ardından 90+2’nci dakikada oyuna tekrar dahil oldu. Tecrübeli futbolcu geri kalan dakikalarda takımını yalnız bırakmadı.

STAT: Ülker
HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz Türüç (Dk. 69 Zajc), Rodrigues (Dk. 73 Ferdi Kadıoğlu), Kruse (Dk. 83 Mevlüt Erdinç), Vedat Muriç
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak (Dk. 71 Yusuf Sarı), Sosa, Avdijaj (Dk. 46 Doğan Erdoğan), Ekuban, Nwakaeme, Sörloth (Dk. 82 Koray Kılınç)
SARI KARTLAR: Dirar (Fenerbahçe) - Sosa, Nwakaeme, Uğurcan, (Trabzonspor)
GOLLER: Dk. 17 Rodrigues (Fenerbahçe) - Dk. 28 Ekuban (Trabzonspor)

 

 

Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

Karşılaşmadan notlar

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Trabzonspor, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı. 
Bordo-mavili takımda, geçen hafta Yeni Malatyaspor karşısında 2-1 kazanılan maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Abdülkadir Ömür, sakatlığı nedeniyle bu mücadelede forma giyemedi. 

Teknik direktör Ünal Karaman, Fenerbahçe karşılaşmasında Abdülkadir Ömür'ün yerine yeni transferlerden Donis Avdijaj'i ilk 11'de sahaya sürdü. 
Karaman, Fenerbahçe deplasmanında takımını sahaya, Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Nwakaeme, Ekuban ve Sörloth ilk 11'iyle sürdü. 

Avdijaj ilk kez ilk 11'de 

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Kosovalı orta saha oyuncusu Donis Avdijaj, bordo-mavili forma ile Süper Lig'de ilk kez bir mücadeleye ilk 11'de başladı. 

Avdijaj, geçtiğimiz hafta oynanan Yeni Malatyaspor mücadelesinin 87. dakikasında oyuna girerek ligde ilk kez bordo-mavili formayı giymişti.  

 

 

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Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

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