Federer ve Wawrinka'dan Amerika Açık'a veda, Serena Williams yarı finalde!
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Bulgar Grigor Dimitrov'a yenilen İsviçreli Roger Federer ve Rus Daniil Medvedev'e kaybeden Stan Wawrinka çeyrek finalde elendi. Serena Williams ise Qiang Wang'ı rahat geçti.
ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında 3 numaralı seribaşı Federer, çeyrek final maçında dünya klasmanının 78 numarası Dimitrov ile karşılaştı.
Toplam 3 saat 12 dakika süren mücadelede rakibini 3-6, 6-4, 3-6, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-2 mağlup eden Dmitrov adını son 4 raket arasına yazdırdı. Bulgar tenisçi kariyerinde ilk kez Federer'i yendi.
5 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, 23 numaralı seribaşı İsviçreli Stan Wawrinka'yı 7-6, 6-3, 3-6 ve 6-1'lik setlerle 3-1 mağlup etti ve yarı finalde Dimitrov'un rakibi oldu.
Tek kadınlarda 8 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams, 18 numaralı seribaşı Çinli Qiang Wang'a sadece bir oyun vererek rakibini 6-1 ve 6-0'lık setlerle geçti.
Serena Williams'ın yarı finaldeki rakibi 5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina oldu.
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