Federasyon kapÄ±sÄ±na kendini zincirledi!
Futbol dÃ¼nyasÄ±nda gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir olay yaÅŸandÄ±.
Arjantin'de Sarmiento de Resistencia'nÄ±n baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Gerardo Escobar, yÃ¼kselme maÃ§Ä±nda yapÄ±lan hakem hatalarÄ±nÄ± protesto etmek amacÄ±yla kendisini Arjantin Futbol Federasyonu binasÄ±nÄ±n kapÄ±sÄ±na zincirledi.
Gerardo Escobar,Â hatalarÄ±n nedenlerini Ã¶ÄŸrenene kadar ayrÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± ayrÄ±ca yaÅŸanan bu olaya Arjantin devlet baÅŸkanÄ± Mauricio Macri'yi de dahil etti ve ÅŸu aÃ§Ä±klamalarÄ± yaptÄ±: 'Bir lider olarak bu olaylarÄ± biliyor, elini taÅŸÄ±n altÄ±na koymasÄ± gerekiyor. Arjatin futbolunun sahip olduÄŸu bÃ¼tÃ¼n hastalÄ±klarÄ± Ã§Ã¶zebiliriz'
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