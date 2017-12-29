Fatih Saboviç: Efes'in ihtiyacı, skorer üçüncü adam

THY EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, normal sezonun 15. maçında bu akşam saat 20.30'da Alman ekibi Brose'yi ağırlayacak.

Kötü gidişe, koç Perasovic'in yerine Ergin Ataman'ı getirmesine rağmen bir türlü 'dur' diyemeyen lacivert beyazlılarda bu karşılaşma öncesi dikkat çeken noktalar şunlar...

1- EFES'TE OYUNCULAR SİLKİNİP KENDİNE GELMELİ

Koç değişti, Ataman göreve geldi. Olympiakos maçı kafa kafaya bir mücadele sergilenmesine rağmen 3 sayı farkla kaybedildi. Takım, Tahincioğlu Basketbol Ligi'ndeki serbest düşüşe de engel olamıyor.

EuroLeague'de son basamakta bulunan Efes'te artık oyuncuların silkinip, üzerlerindeki ölü toprağını atıp kendilerine gelme zamanı geldi de geçiyor bile... Ataman sonrası kaybedilen 3 maçta elini istikrarlı şekilde taşın altına koyabilen (McCollum ve Simon hariç) isimler çıkmadı. Brose karşısında bu değişmeli. Oyuncular, Ataman'ın 200. EuroLeague maçında ona galibiyeti hediye etmeli.

2- DIŞ ATIŞLARDAKİ BAŞARISIZLIK EN KİLİT NOKTA

Anadolu Efes, Ataman sonrası çıktığı 3 karşılaşmada da dış atışlarda çok büyük problemler yaşadı. Lacivert beyazlılar, Khimki'ye 86-68 kaybederken 19'da 5 (%26.3), Olympiakos'a 61-58'le yenilirken 20'de 4 (%20), Banvit'e 99-77 mağlup olurken de 16'da 4 (%25) dış atış isabet oranları yakaladı. Brose karşısında doğru şut tercihleri yapılmalı ve soğukkanlı şekilde bunlar değerlendirilmeli. Yoksa temsilcimizin işi yine çok zor olur.

3- ŞEYTANIN BACAĞINI SERT SAVUNMA KIRAR!

Basketbolda bench'ten gelip ciddi katkı veren ve 'altıncı adam' tabiriyle anılan oyuncular vardır. Anadolu Efes'in ihtiyacı ise, sorumluluk alıp, potaya gidip, şutlarını esirgemeyecek bir üçüncü adam! Oly maçında Simon (17 sayı) ve McCollum'dan (16 sayı) sonra bir tek Brown 11 sayıyla çift hanelere geçebildi. Khimki ve Banvit maçlarında ise sadece 2'şer isim çift haneleri bulabildi. Üçüncü bir partner, bir x faktör her zaman gerekli. McCollum'a yığılan skor yükü, 'sıcak eli' bulamama da; Efes'in diğer problemlerinden. Brose karşısında şeytanın bacağını kırmak için sert ve arzulu bir savunma şart. Savunma problemlerini görmek için Ataman'lı üç maçta rakiplerin asist sayılarına bakmak yeterli (Khimki: 23, Olympiakos: 14, Banvit: 22).