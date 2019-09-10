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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
10.09.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Fantezi Futbol şimdi başlıyor

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Fantezi Futbol şimdi başlıyor

Oyun dünyasına “Fantezi Futbol Passo”yla giriş yapan, spor müsabakaları satış platformu Passo, yeni bir döneme imza atıyor.

İlk 3 haftada sezonluk kombine, locada maç izleme, VIP bilet gibi özel deneyimler hediye eden Fantezi Futbol Passo uygulaması, futbolseverleri heyecanlandıran yeni bir ödül listesi açıkladı. Dördüncü hafta öncesi puanların sıfırlanacağını duyuran Passo, birçok ödülün yanı sıra Londra’nın ev sahipliği yapacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalini yerinde izletecek.

Ödüllerin tam listesi ise şu şekilde açıklandı:

Haftanın birincisi: İmzalı forma ve locada maç izleme hakkı (tek kişilik)

Haftanın 2-10’uncu sıralarını alanlar: Tek kişilik maç bileti

Ayın birincisi: Playstation ve FIFA 2020

31 haftanın birincisi: Londra’da 2 gece konaklama ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalini Wembley Stadyumu’nda izleme hakkı (Çift kişilik)

31 haftanın ikincisi ve üçüncüsü: İstanbul’da oynanacak 2020 Şampiyonlar Ligi finaline tek kişilik bilet

Fantezi Futbol Passo Nedir?

Kullanıcılar belirli bir bütçeyle Spor Toto Süper Lig takımlarının futbolcularından kendilerine özel bir takım oluşturuyor. Futbolcuların gerçek maç istatistiklerine göre aldıkları puanlarla takımlar her hafta sonunda sıralamaya giriyor. Haftalık, aylık ve sezonluk sıralamada en üstlerde yer alanlar belirli ödüller kazanıyor.

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