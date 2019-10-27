Falcao ne zaman oynayacak? Rademel Falcao ne zaman sahalara dönecek?
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız golcüsü Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'a karşı da sahaya çıkamadı. Büyük umutlarla transfer edilen ünlü oyuncunun ne zaman iyileşeceği ve sahalara döneceği, başta Galatasaraylı olmak üzere pek çok futbolsever tarafından merak ediliyor. Peki, Falcao ne zaman oynayacak? Rademel Falcao ne zaman sahalara dönecek?
Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık 20 gündür takımla çalışamayan 33 yaşındaki Falcao, Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarının yanı sıra, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid müsabakasında forma giyemedi. Gözler şimdi Falcao'nun sahalara döneceği tarihte. İşte, Falcao'nun sağlık durumu hakkında ayrıntılar...
Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce, Radamel Falcao'nun tedavi sürecinin tamamlanmasına rağmen, Kolombiyalı golcünün ağrılarını öne sürerek oynamadığını ifade etti. Yener İnce, "Falcao'nun tedavisi tamamlandı. Oynamasına engel bir durum yok. Ağrıları olduğunu söylüyor. Böyle bir durumda oyuncuyu zorla oynatamazsınız..." diye konuştu.
Yıldız futbolcu, Galatasaray'ın Real Madrid ile ve Beşiktaş ile oynadığı önemli maçlarda sakat olduğu gerekçesiyle forma giyemedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle