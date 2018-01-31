F1'de grid kızlarına veda: 'Günümüz toplum kurallarına uymuyor'

Grid kızlarının kaldırılmasına dair karar sadece F1 için değil Formula 2 ve GP3 için de geçerli olacak.

tr.motorsport.com'un aktardığına göre F1 ticari şefi Sean Bratches "Geçtiğimiz yıl içerisinde sporu istediğimiz yere getirebilmek için geliştirmeyi düşündüğümüzü pek çok alana baktık. Grid kızları uzun yıllardır F1'de olan geleneklerden biri olsa da artık bu durumun istediğimiz marka değerleriyle uyuşmadığını ve günümüz toplum kurallarına uymadığını düşünüyoruz. Bu uygulamanın F1 ve F1 fanları için uygun veya alakalı olduğunu düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

İtalyan efsanesi Gianfranco Zola'nın muhteşem hikayesi