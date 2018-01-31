« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri>F1'de grid kızlarına veda: 'Günümüz toplum kurallarına uymuyor'

F1'de grid kızlarına veda: 'Günümüz toplum kurallarına uymuyor'

Formula 1 yöneticileri, sporun uzun süredir sürdürülen geleneklerinden biri olan grid kızlarını, 2018 itibarıyla kullanmayacaklarını açıkladı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Grid kızlarının kaldırılmasına dair karar sadece F1 için değil Formula 2 ve GP3 için de geçerli olacak.

tr.motorsport.com'un aktardığına göre F1 ticari şefi Sean Bratches "Geçtiğimiz yıl içerisinde sporu istediğimiz yere getirebilmek için geliştirmeyi düşündüğümüzü pek çok alana baktık. Grid kızları uzun yıllardır F1'de olan geleneklerden biri olsa da artık bu durumun istediğimiz marka değerleriyle uyuşmadığını ve günümüz toplum kurallarına uymadığını düşünüyoruz. Bu uygulamanın F1 ve F1 fanları için uygun veya alakalı olduğunu düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

 

İtalyan efsanesi Gianfranco Zola'nın muhteşem hikayesi

son dakikaf1formula1grid kızlarısporgelenekmotorpor

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ