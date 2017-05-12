F1 Sanal Turnuvası'nda gözler İspanya'da

20 Türk sanal pilotun katılımı profesyonel bir yayınla canlı olarak takipçilerine ulaştırılan yarışlar her geçen gün daha fazla oyun sever tarafından takip ediliyor.

Motorsport.com & Ortombo.com'un düzenlediği ve Hürriyet TV'nin canlı olarak yayınladığı 2017 Sanal Formula 1 Şampiyonası'nda gözler şimdi de Barcelona'da olacak. Müthiş bir rekabete sahne olan yarışlarda gerçek Formula 1'de göremediğimiz geçişlere doyacağınızın garantisini verebiliriz.

Geçtiğimiz hafta yapılan İspanya GP'de Ferrari'den Mehmet Bayrak podyumun en üstüne çıkmayı başarmıştı. Şampiyona lideri Cem Korkmaz'ın yarış sonrasındaki incelemeler sonucunda aldığı ceza ile gerilere düşmesi puan anlamında kendisini oldukça etkiledi.

F1 2016 Codemasters ve Playstation platformunda gerçekleştirilen turnuvada tüm sanal pilotlar profesyonel simülasyon ekipmanları ile yarışlara katılıyorlar. %50 yarış mesafesi üzerinden gerçekleşen yarışlar yaklaşık 1 saat 15 dakika sürüyor.

Sezonun 5. yarışı olan İspanya GP'yi bu gece saat 22:00'da canlı yayınla sizlere ulaştıracağız. Cihangir Perperik'in sunumu ile canlı yayınımızı Hürriyet TV facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Ayrıca yorumlarınızla canlı olarak siz de yayına katılabilirsiniz.