Everton hangi şehrin takımı?

Everton Football Club, İngiltere Premiere Lig'de yer almaktadır. Liverpool şehrinde yer alan Goodison Park Stadyumu'nda karşılaşmalarını oynayan Everton'un, 1878 yılında kuruluş adı "St.Domingo Football Club" olarak belirlenmiştir. 1 yıl sonra Kasım 1879'da "Everton Football Club" adını alan Everton'ın armasında ortada bulunan kule, Everton Tepesi (Everton Brow) olarak bilinen mevkiide, Netherfield Road isimli caddede bulunan, 1787 yılında inşa edilmiş ve "Prince Rupert's Tower" ya da "The Roundhouse" olarak bilinen, 1800 lü yılların İngiltere'sinde ertesi sabah yargıç önüne çıkacak ağır suçlu olmayan kişileri yargıdan önceki gece hapsetmeye yarayan tarihi bir kule. Kulenin sağ ve sol üst bölümünde yer alan şekiller defne yaprağı çelenkleri. Bu çelenkler armaya daha sonra zaferleri simgelemesi adına eklenmiştir. Sol ve sağda bulunan 18 ve 78 rakamları kulübün kuruluş tarihini yansıtırken, altta latince olarak yazan "Nil Satis Nisi Optimum" yazısı "Nothing but the best is good enough" anlamını taşıyor. Türkçe karşılığında cümle biraz düşük gibi dursa da "Sadece en iyi olan yeterince iyidir" anlamına gelmektedir. Premier League'de en fazla kalan kulüptür.

Everton FC'nin kadrosunda, 2018 yılı itibariyle Wayne Rooney, Aaron Lennon gibi önemli isimler yer almaktadır.