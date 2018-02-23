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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fotoğraflar: Süleyman ARAT - Adem KABAYEL
23.02.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

Eve döndü Aslan'lar gibi kükredi! 5 gol, 1 kırmızı...

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Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta açılış maçında son iki maçını deplasmanda kaybeden Galatasaray evinde Bursaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek bu sezon evinde oynadığı 12. maçını da mağlup olmadan tamamladı. Türk Telekom Stadı'ndaki nefes kesen mücadelede Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 11, 72 ve 90+3. dakikalarda Bafetimbi Gomis (Hat-trick), 42. dakikada Garry Rodrigues ile 49. dakikada Serdar Aziz'den geldi. Ayrıca 38. dakikada Bursaspor, Belhanda'ya yaptığı müdahale sonrası Ekong'un doğrudan kırmızı kart görmesiyle o dakikadan itibaren maçı 10 kişi oynadı.Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 47'ye yükselterek maç fazlasıyla liderliği Başakşehir'in 1 puan üzerinde lider tamamladı. Bursaspor ise 27 puanda kaldı.

STAT: Türk Telekom
HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Asım Yusuf Öz
GALATASARAY: Muslera - Linnes (Dk. 67 Mariano), Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk(Dk. 54 Yasin), Selçuk(Dk. 76 Eren Derdiyok), Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis
BURSASPOR: Harun, Aziz, Titi, Ertuğrul, Shehu, Ekong, Agu, Batalla (Dk. 63 Yusuf Erdoğan), Bostock, John (Dk. 73 Furkan Soyalp), Stancu (Dk. 34 Sinan Bakış)
GOLLER: Dk. 11, Dk. 72, Dk. 90+3 Gomis, Dk. 42 Rodrigues, Dk. 49 Serdar Aziz (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Selçuk (Galatasaray) 
KIRMIZI KART: Dk. 38 Ekong (Bursaspor)

Eve döndü Aslanlar gibi kükredi 5 gol, 1 kırmızı...

MAÇIN GOL POZİSYONLARI:

11'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Rodrigues'in yerden çevirdiği topta ceza sahası içinde topla buluşan Gomis'in şutu kaleci Harun'un sağından ağlarla buluştu: 1-0.
38'inci dakikada Bursaspor 10 kişi kaldı. Ekong kaptırdığı topun ardından Belhanda'ya yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 
42'nci dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Gomis'in baskıyla kazanılan topta sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Rodrigues'in plase vuruşu ağlara gitti: 2-0.
49'uncu dakikada Linnes'in ortasında Harun'dan seken topu önünde bulan Serdar Aziz vuruşu ağlara gitti: 3-0.
72'nci dakikada Galatasaray farkı 4'e çıkardı. Rodrigues'in pasıyla sağ çizgide topla buluşan Belhanda'nın içeriye çevirdiği topa Gomis meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0.
79'uncu dakikada ikili mücadele sonrası Belhanda ile çarpışan Eren Derdiyok oyuna devam edemedi. Oyuncu değişiklik hakkı kalmayan Galatasaray mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
90+3'üncü dakikada Gomis farkı 5'e çıkardı. Sağ kanattan çizgiye inen Rodrigues'in içeri çevirdiği topta Gomis'in vuruşu ağlara gitti: 5-0.

NOTLAR:

MUSLERA'YA DESTEK
Galatasaray taraftarları son haftalarda performansı eleştirilen Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'yı tribüne çağırarak Uruguaylı kaleciye destek oldu. Muslera da bu çağrıya karşılık vererek tribünlere 3'lü çektirdi. 

TFF'YE PROTESTO!
Son haftalarda hakem hatalarından son derece rahatsız olan Galatasaray'da tribünlerde tezahüratları ile TFF'ye tepki gösterdi. Karşılaşma öncesinde Galatasaray taraftarları "Yeter Yıldırım Demirören" tezahüratları ile TFF Başkanını protesto ederken, esame listesi okunurken karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım ve yardımcılarını yoğun şekilde ıslıklayarak tepki gösterdi.

Eve döndü Aslanlar gibi kükredi 5 gol, 1 kırmızı...

BELHANDA GERİ DÖNDÜ!
Teknik Direktör Fatih Terim, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Kasımpaşa maçına göre 1 değişiklik yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, Tolga Ciğerci’nin yerine kırmızı kart cezası biten Younes Belhanda’ya görev verdi.

MARIANO ÜST ÜSTE 3. HAFTA...
Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Bursaspor maçında, sağ bek oyuncusu Mariano'yu yine yedek soyundurdu. Mariano, Bursaspor karşılaşmasında kendisine ilk 11’de yer bulamadı. Böylece Brezilyalı futbolcu üst üste 3.hafta yedek kulübesinde yer almış oldu. Mariano en son 2-1 yenildikleri Sivasspor maçında ilk 11’de başlayıp 90 dakika sahada kaldı. Teknik direktör Terim, Mariano yerine sağ bekte Linnes'e görev verdi.

Eve döndü Aslanlar gibi kükredi 5 gol, 1 kırmızı...

FERNANDO İLK KEZ KADRODA!
Göztepe maçında yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre tedavi gören ve hafta içinde sarı kırmızılı takımla 2 antrenmana çıkan Fernando'yu moral olması adına Teknik Direktör Fatih Terim, maç kadrosuna aldı.

İKİ TRİBÜNDE ORTAK TEZAHÜRAT!
Karşılaşma öncesinde Galatasaray taraftarlarının yaptığı " Şehitler ölmez, Vatan bölünmez" tezahüratlarına Bursaspor tribünleri de destek verdi.Galatasaray tribünlerinin " Bursaspor ayağa" tezahüratlarının ardından yeşil beyazlı taraftarlarla beraber bağrıldı.

Eve döndü Aslanlar gibi kükredi 5 gol, 1 kırmızı...

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