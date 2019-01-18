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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
18.01.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Euroleague'de gözler Türk Derbisi'nde! iddaa'da öne çıkan ise...

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Euroleague'de gözler Türk Derbisi'nde! iddaa'da öne çıkan ise...

Nesine.com'un basketbol iddaa yazarları, sizler için Euroleague'deki Türk Derbisi'ni değerlendirdi. İşte 'Anadolu Efes - Darüşşafaka Tekfen' maçında öne çıkan tercih...

Gökhan German'dan 'Anadolu Efes - Darüşşafaka Tekfen' iddaa analizi

Anadolu Efes, ilk 4 hedefi için hata yapmaması gereken bir maç oynayacak. Bir ara kötü gidiyorlardı ama 3 maçtır kazanıyorlar. Özellikle ilk yarıları çok iyi oynuyorlar. Miçiç formda. Beaubois sakatlık sonrası ritmini bulmaya başladı.

Darüşşafaka Tekfen ise ligin dibinde. Henüz deplasmanda kazanamadılar. Ama kaybettikleri maçlarda dahi iyi mücadele ediyorlar. McCollum kadro dışı. Koç Selçuk Ernak, genç Türk oyunculara önemli dakikalar veriyor.

Formda Efes'in ilk yarıdan handikabı geçip kazanacağını düşünüyorum.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 966Anadolu Efes -(6,5h-12,5h) Darüşşafaka
    2
    İM1/1
    2,25
    5141kez oynandı
Hemen Oyna

'Anadolu Efes - Daçka' maçı CANLI yayınla Nesine.com'da olacak, kaçırmayın!

İddaa Euroleague Tahminleri - 18 Ocak 2019Nesine TV yorumcusu Orkun Hınçer, 18 Ocak Cuma iddaa programında yer alan Euroleague maçlarını sizler için analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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