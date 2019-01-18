Euroleague'de gözler Türk Derbisi'nde! iddaa'da öne çıkan ise...
Nesine.com'un basketbol iddaa yazarları, sizler için Euroleague'deki Türk Derbisi'ni değerlendirdi. İşte 'Anadolu Efes - Darüşşafaka Tekfen' maçında öne çıkan tercih...
Gökhan German'dan 'Anadolu Efes - Darüşşafaka Tekfen' iddaa analizi
Anadolu Efes, ilk 4 hedefi için hata yapmaması gereken bir maç oynayacak. Bir ara kötü gidiyorlardı ama 3 maçtır kazanıyorlar. Özellikle ilk yarıları çok iyi oynuyorlar. Miçiç formda. Beaubois sakatlık sonrası ritmini bulmaya başladı.
Darüşşafaka Tekfen ise ligin dibinde. Henüz deplasmanda kazanamadılar. Ama kaybettikleri maçlarda dahi iyi mücadele ediyorlar. McCollum kadro dışı. Koç Selçuk Ernak, genç Türk oyunculara önemli dakikalar veriyor.
Formda Efes'in ilk yarıdan handikabı geçip kazanacağını düşünüyorum.
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