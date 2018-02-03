Euroleague'de 21. haftanın görünümü
THY Euroleague’de bu hafta Anadolu Efes, Valencia galibiyeti ile 3 maç sonra galip gelirken, Fenerbahçe Doğuş ise Olympiakos mağlubiyetiyle 5 karşılaşma sonra yenildi.
THY Euroleague’de 21. hafta dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Haftanın açılış maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynadığı İspanyol Valencia Basket’i 82-66 mağlup ederek, 3 maç sonra galip geldi. Haftanın önemli bir müsabakasında CSKA Moskova, evinde Real Madrid’e 93-87'li skorla mağlup etti. Fenerabhçe Doğuş ise Yunanistan deplasmanında Olympiakos’a 95-70 gibi farklı bir skorla yenildi ve 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
CSKA Moskova liderliğini sürdürüyor
Ligde geride kalan 21 hafta CSKA Moskova liderliğini sürdürüyor. Moskova’yı Olympiakos ile Fenerbahçe Doğuş takip ediyor. 3 karşılaşma sonra galip gelen Anadolu Efes ise ligde son sırada bulunuyor.
THY Euroleague’de 21. haftanın sonuçları şöyle:
Anadolu Efes: 82 - Valencia Basket: 66
CSKA Moskova: 93 - Real Madrid: 87
FC Barcelona Lassa: 81 - EA7 Olimpia Milano: 83
Zalgiris Kaunas: 99 - Maccabi FOX Tel Aviv: 84
Olympiakos: 95 - Fenerbahçe Doğuş: 70
BC Khimki Moskova: 68 - Unicaja Malaga: 66
Brose Baskets Bamberg: 95 - Panathinaikos: 74
Saski Baskonia SAD: 103 - Kızılyıldız: 84
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