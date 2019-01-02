Euroleague'de 16. hafta başlıyor!
THY Eurolegaue’de 16. hafta heyecanı yarın ve 4 Ocak Cuma günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak.
Haftanın açılış karşılaşmasında Anadolu Efes, Alman ekibi Bayern Münih’i ağırlarken, Darüşşafaka Tekfen, İspanya deplasmanında Barcelona Lassa’nın konuğu olacak.
Fenerbahçe Beko ise, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Saski Baskonia ile oynayacak.
THY Euroleague’de 16. Haftanın programı şu şekilde:
3 Ocak Perşembe
20.30 Anadolu Efes - Bayern Münih
22.45 EA7 Olimpia Milano - Buducnost Podgorica
22.45 Real Madrid - Maccabi FOX Tel Aviv
23.30 Gran Canaria - BC Khimky
4 Ocak Cuma
20.45 Fenerbahçe Beko - Saski Baskonia
21.00 Zalgiris Kaunas - CSKA Mokova
22.00 Olympiakos - Panathinaikos
23.00 Barcelona Lassa - Darüşşafaka Tekfen
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