EuroLeague maçları hangi kanalda? EuroLeague maçları ne zaman saat kaçta?
Eurolegue maçları ile basketbolda Avrupa heyecanı devam ediyor. Geçtiğimiz sene şampiyonluğu kıl payı kaçıran temsilcimiz Fenerbahçe'nin temiz bir sayfa açacağı bu yıl, Anadolu Efes'in yanı sıra, Darüşşafaka Tekfen de Euroleague'de bu yılki temsilcimiz olacak. Peki, EuroLeague maçları ne zaman ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
EuroLeague maçları için beklenen gün yaklaşıyor. Fenerbahçe, Darüşşafaka Tekfen ve Anadolu Efes'in ülkemizi temsil edeceği EuroLeague'de, ilk maçlar 11 Ekim tarihinde oynanacak. Fenerbahçe'nin ilk hafta konuğu Gran Canaria takımı olurken, Anadolu Efes Bayern Münih, Darüşşafaka Tekfen ise Real Madrid ile karşılaşacak. Peki, EuroLeague maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
EUROLEAGUE MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Üç temsilcimizin mücadele edeceği EuroLeague maçları 11 Ekim'de başlayacak. Mücadeleler, Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte, temsilcilerimizin ilk hafta maç programı;
11 Ekim Perşembe saat 21.30 Bayern Münih-Anadolu Efes
11 Ekim Perşembe saat 22.00 Real Madrid-Darüşşafaka Tekfen
12 Ekim Perşembe saat 20.45 Fenerbahçe-Gran Canaria
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