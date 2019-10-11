EURO 2020'de Türkiye'nin puan durumu nasıl şekillendi? İşte A Milli Takımın H Grubu'nda güncel puan durumu
Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda Türkiye, Arnavutluk'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede A Milliler, Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti. Aynı grupta yer alan Fransa ise İzlanda'yı 1-0 yendi. Peki, EURO 2020'de Türkiye'nin puan durumu nasıl şekillendi? Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu'nda Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? İşte A Milli Takımın H Grubu'nda güncel puan durumu.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2020) H Grubu'nda Türkiye'nin Arnavutluk'u mağlup etmesi sonrası puan durumu yeniden şekillendi. Nefeslerin tutulduğu maçın ardından, sporseverler H Grubu'nda yer alan Türkiye'nin güncel puan durumunu sorgulamaya başladı. Peki, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım kaç puan aldı? Türkiye kaçıncı sıraya yerleşti? İşte, Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu'nda en son puan durumu...
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.TÜRKİYE
|7
|6
|0
|1
|15
|2
|18
|2.FRANSA
|7
|6
|0
|1
|20
|4
|18
|3.İZLANDA
|7
|4
|0
|3
|10
|10
|12
|4.ARNAVUTLUK
|7
|3
|0
|4
|10
|10
|9
|5.ANDORRA
|7
|1
|0
|6
|1
|14
|3
|6.MOLDOVA
|7
|1
|0
|6
|2
|18
|3
TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI
TÜRKİYE'NİN RAKİBİ FRANSA OLDU
Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında Arnavutluk'u 90. dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek, grup liderliğini sürdürdü ve EURO 2020'ye katılma yolunda büyük bir adım attı.
Oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan ve 18 puan toplayan Türkiye, aynı puana sahip Fransa'nın önünde, gruptaki son 3 maç öncesinde zirvedeki yerini korudu.
Grup karşılaşmalarının tamamlanmasına üç maç kala İzlanda ise 12 puan ile Türkiye'nin 6 puan gerisinde kaldı. Arnavutluk ise 9 puan ile dördüncü sırada yer aldı.
Türkiye, bir sonraki maçını 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Fransa ile oynayacak.
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