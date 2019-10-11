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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 23:59, Son Güncelleme:

EURO 2020'de Türkiye'nin puan durumu nasıl şekillendi? İşte A Milli Takımın H Grubu'nda güncel puan durumu

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EURO 2020'de Türkiye'nin puan durumu nasıl şekillendi? İşte A Milli Takımın H Grubu'nda güncel puan durumu

Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda Türkiye, Arnavutluk'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede A Milliler, Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti. Aynı grupta yer alan Fransa ise İzlanda'yı 1-0 yendi. Peki, EURO 2020'de Türkiye'nin puan durumu nasıl şekillendi? Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu'nda Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? İşte A Milli Takımın H Grubu'nda güncel puan durumu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2020) H Grubu'nda Türkiye'nin Arnavutluk'u mağlup etmesi sonrası puan durumu yeniden şekillendi. Nefeslerin tutulduğu maçın ardından, sporseverler H Grubu'nda yer alan Türkiye'nin güncel puan durumunu sorgulamaya başladı. Peki, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım kaç puan aldı? Türkiye kaçıncı sıraya yerleşti? İşte, Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu'nda en son puan durumu...

TakımlarOGBMAYP
1.TÜRKİYE760115218
2.FRANSA760120418
3.İZLANDA7403101012
4.ARNAVUTLUK730410109
5.ANDORRA71061143
6.MOLDOVA71062183

TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI

EURO 2020de Türkiyenin puan durumu nasıl şekillendi İşte A Milli Takımın H Grubunda güncel puan durumu

TÜRKİYE'NİN RAKİBİ FRANSA OLDU

Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında Arnavutluk'u 90. dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek, grup liderliğini sürdürdü ve EURO 2020'ye katılma yolunda büyük bir adım attı.

Oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan ve 18 puan toplayan Türkiye, aynı puana sahip Fransa'nın önünde, gruptaki son 3 maç öncesinde zirvedeki yerini korudu.

Grup karşılaşmalarının tamamlanmasına üç maç kala İzlanda ise 12 puan ile Türkiye'nin 6 puan gerisinde kaldı. Arnavutluk ise 9 puan ile dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye, bir sonraki maçını 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Fransa ile oynayacak.

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