Euro 2020'de Türkiye maçı sonrası puan durumu nasıl şekillendi? İşte H Grubu son puan durumu
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2020) H Grubu'nda Türkiye, Moldova karşısında 4-0 galibiyet aldı. Türkiye'nin Moldova karşısında üstünlük sağlaması ile A Milli takımın yer aldığı H Grubu puan durumu merak konusu oldu. Peki, Euro 2020'de Türkiye maçı sonrası puan durumu nasıl şekillendi? İşte H Grubu son puan durumu.
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Ay-yıldızlı ekip, Moldova karşısında mücadeleyi 4-0 kazanarak Fransa ile birlikte grupta puanını 15'e çıkardı ve zirveyi paylaştı. İzlanda, Arnavutluk'a karşı 4-2'lik şok bir yenilgi alırken bu sonuç, milliler adına avantaj oldu. İzlanda ise 12 puanda kaldı. İşte, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu güncel puan durumu.
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|1
|15
|2
|1
|15
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|12
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|9
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