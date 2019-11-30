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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Euro 2020 maç fikstürü! Türkiye A Milli Takımı'nın maç programı
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Futbol
30.11.2019 - 23:45, Son Güncelleme:

Euro 2020 maç fikstürü! Türkiye A Milli Takımı'nın maç programı

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Euro 2020 maç fikstürü! Türkiye A Milli Takımı'nın maç programı

 EURO 2020 Avrupa Şampiyonası grupları Bükreş’te gerçekleşen kura çekimiyle belli olurken, takımların maç programı da netlik kazandı.

UEFA’nın 60. yılı nedeniyle 12 farklı ülkede yapılacak olan EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’nda fikstür de belli oldu. 6 grupta mücadele edecek olan 24 takım, 12 farklı şekilde sahaya çıkacak. Bükreş’te gerçekleşen kura çekiminde grupların belli olduğu EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’nın maç programı şu şekilde:

A Grubu

12 Haziran 2020: Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)
13 Haziran 2020: Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)
17 Haziran 2020: İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)
17 Haziran 2020: Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)
21 Haziran 2020: İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)
21 Haziran 2020: İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)

B Grubu

13 Haziran 2020: Belçika-Rusya (Saint Petersburg Stadı)
13 Haziran 2020: Danimarka-Finlandiya (Parken Stadı)
17 Haziran 2020: Finlandiya-Rusya (Saint Petersburg Stadı)
18 Haziran 2020: Danimarka-Belçika (Parken Stadı)
22 Haziran 2020: Finlandiya-Belçika (Saint Petersburg Stadı)
22 Haziran 2020: Rusya-Danimarka (Parken Stadı)

C Grubu

14 Haziran 2020: Hollanda-Ukrayna (Johan Cruyff Arena)
14 Haziran 2020: Avusturya-Play-Off D Grubu birincisi (Bükreş Ulusal Arena )
18 Haziran 2020: Hollanda-Avusturya (Johan Cruyff Arena)
18 Haziran 2020: Ukrayna- Play-Off A Grubu birincisi (Bükreş Ulusal Arena )
22 Haziran 2020: Play-Off A Grubu birincisi-Hollanda (Johan Cruyff Arena)
22 Haziran 2020: Ukrayna-Avusturya (Bükreş Ulusal Arena )

D Grubu

14 Haziran 2020: İngiltere-Hırvatistan (Wembley Stadı)
15 Haziran 2020: Play-Off C Grubu birincisi-Çekya (Hampden Park)
19 Haziran 2020: İngiltere-Play-Off C Grubu birincisi (Wembley Stadı)
19 Haziran 2020: Hırvatistan-Çekya (Hampden Park)
23 Haziran 2020: Çekya-İngiltere (Wembley Stadı)
23 Haziran 2020: Hırvatistan- Play-Off C Grubu birincisi (Hampden Park)

E Grubu

15 Haziran 2020: İspanya-İsveç (San Mames Stadı)
15 Haziran 2020: Polonya- Play-Off B Grubu birincisi (Dublin Arena)
19 Haziran 2020: İsveç- Play-Off B Grubu birincisi (Dublin Arena)
20 Haziran 2020: İspanya-Polonya (San Mames Stadı)
24 Haziran 2020: Play-Off B Grubu birincisi-İspanya (San Mames Stadı)
24 Haziran 2020: İsveç-Polonya (Dublin Arena)

F Grubu

16 Haziran 2020: Fransa-Almanya (Futbol Arena Münih)
16 Haziran 2020: Portekiz-Play-Off A Grubu birincisi (Puskas Stadı)
20 Haziran 2020: Portekiz-Almanya (Futbol Arena Münih)
20 Haziran 2020: Play-Off A Grubu birincisi-Fransa (Puskas Arena)
24 Haziran 2020: Almanya-Play-Off A Grubu birincisi (Futbol Arena Münih)
24 Haziran 2020: Portekiz-Fransa (Puskas Stadı)

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