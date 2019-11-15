EURO 2020 kura çekilişi ne zaman? Maçlar ne zaman oynanacak?
EURO 2020 grup aşamasına katılmaya hak kazanan milli takımımız, kura çekilişi ile rakiplerini öğrenebilecek. Birden fazla ülkede gerçekleşecek olan EURO 2020 mücadelesi, kura çekilişinin tamamlanmasının ardından resmen başlayacak. Peki, EURO 2020 maçları ne zaman oynanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
EURO 2020 kura çekilişi, UEFA'nın belirlediği tarihte gerçekleşecek. Bu tarihe göre grup maçları ve final mücadelelerinin ne zaman oynanacağı da belli olacak. Peki, EURO 2020 kura çekilişi ne zaman yapılacak ve maçlar ne zaman oynanacak?
EURO 2020 KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
EURO 2020 kura çekilişi, 22 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Buna göre gruplar belirlenecek ve takımların hangi ülkelerle mücadele edeceği öğrenilebilecek.
MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
Yarı finaller 26 Mart Perşembe günü yapılacak ve finaller beş gün sonra 31 Mart Salı günü oynanacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle