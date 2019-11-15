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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
15.11.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

EURO 2020 kura çekilişi ne zaman? Maçlar ne zaman oynanacak?

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EURO 2020 kura çekilişi ne zaman? Maçlar ne zaman oynanacak?

EURO 2020 grup aşamasına katılmaya hak kazanan milli takımımız, kura çekilişi ile rakiplerini öğrenebilecek. Birden fazla ülkede gerçekleşecek olan EURO 2020 mücadelesi, kura çekilişinin tamamlanmasının ardından resmen başlayacak. Peki, EURO 2020 maçları ne zaman oynanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

EURO 2020 kura çekilişi, UEFA'nın belirlediği tarihte gerçekleşecek. Bu tarihe göre grup maçları ve final mücadelelerinin ne zaman oynanacağı da belli olacak. Peki, EURO 2020 kura çekilişi ne zaman yapılacak ve maçlar ne zaman oynanacak?

EURO 2020 KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

EURO 2020 kura çekilişi, 22 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Buna göre gruplar belirlenecek ve takımların hangi ülkelerle mücadele edeceği öğrenilebilecek.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Yarı finaller 26 Mart Perşembe günü yapılacak ve finaller beş gün sonra 31 Mart Salı günü oynanacak. 

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