Etnospor Festivali'ne nasıl gidilir? Etnospor nerede yapılıyor?
Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından organize edilen 4. Etnospor Kültür Festivali'nin açılış töreni yapıldı. Pek çok farklı etkinliğe sahne olacak organizasyonun nerede yapıldığı ve ulaşım imkanları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Etnospor Festivali'ne nasıl gidilir? Etnospor nerede yapılıyor?
4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda başladı. Organizasyonda misafir ülke Arjantin'in de aralarında bulunduğu 16 ülkeden bine yakın sporcu yer alıyor. İşte, Etnospor Festivali hakkında merak edilen ayrıntılar...
Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla düzenlenecek. Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyon, dört gün boyunca Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
Organizasyonda misafir ülke Arjantin'in de aralarında bulunduğu 16 ülkeden bine yakın sporcu yer alacak. Festivalde, Arjantin'in geleneksel spor dalı patonun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak.
Etnospor Kültür Festivali'nde geleneksel, unutulmaya yüz tutmuş 50'nin üzerinde sanat dalında atölye çalışmaları icra edilecek. Sanatkarlar, festivale gelecek vatandaşlara uygulamalı olarak geleneksel sanatları tanıtacak ve vatandaşları bu uygulamalara dahil edecek.
ETNOSPOR'A NASIL GİDİLİR?
Ziyaretçiler, Etnospor Kültür Festivali'ne farklı alternatifleri kullanarak ulaşabilecek.
Atatürk Havalimanı'nda yapılacak organizasyona ziyaretçiler özel araçlarının yanı sıra toplu taşımayla da gidebilecek.
Özel araçlarını tercih eden vatandaşlar, Atatürk Havalimanı'ndaki otoparka park ettikten sonra servislerle festival alanına taşınacak.
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu ile Marmaray da festivale ulaşmak isteyenler için önemli bir alternatif olacak. Metro çıkışından ve Marmaray'ın Yeşilköy ve Yeşilyurt duraklarından servis araçları ziyaretçileri festival alanına götürecek. Marmaray duraklarından yaklaşık 10 dakika yürüyerek de alana ulaşılabilecek.
Festivalin yaya girişi, Havuzlu Kavşak'a yaklaşık 500 metre uzakta bulunuyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle