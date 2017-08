Espor'da dev iş birliği

Spor yayıncılığı pazarlamasında dünyada ilk 5 firma arasında yer alan Saran Medya, Riot Games Türkiye ile League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi’nin televizyon yayınları özelinde kapsamlı bir anlaşma imzaladı. Yapılan anlaşma çerçevesinde, Türkiye’nin Premier spor kanalı S Sport, Türkiye’nin ilk profesyonel espor ligi olan League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi’nin yayın haklarının sahibi oldu. S Sport ayrıca, 2017 yılı içerisinde Çin’de düzenlenecek olan 2017 League of Legends Dünya Şampiyonası’nı da espor tutkunlarıyla buluşturacak.

Saran Medya ve Riot Games, iş birliği ile League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi canlı maç yayınlarının yanı sıra, haftanın karşılaşmalarından önemli anlar da S Sport ekranlarında olacak. League of Legends lig karşılaşmalarıyla ilgili en güncel gelişmelerin izleyenlere aktarılacağı özel içerikli stüdyo programları da S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

“Saran Medya ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin, espor takipçi kitlesini büyüteceğine inanıyoruz.”

Saran Medya ile gerçekleştirilen anlaşmayı değerlendiren Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit, görüşlerini şu şekilde dile getirdi:

“Türkiye ve bölge ülkelerde spor televizyonculuğunun gelişimine öncülük eden Saran Medya ile aramızdaki iş birliği, bizler için heyecan verici. League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi’nin, Türkiye’nin Premier Spor Kanalı S Sport tarafından yayınlanmasının, ülkemizdeki tutkulu espor takipçi kitlesini büyüteceğine inanıyoruz.”

“Espor dünyasına Riot Games Türkiye ile birlikte girmekten dolayı gururluyuz”

Saran Medya Genel Müdürü Selim Usta ise espor dünyasına Riot Games Türkiye ile birlikte giriş yapmaktan dolayı gururlu olduklarını belirtirken, League of Legends’ın ülkemizde olağanüstü bir başarı elde ettiğini ve League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi’nin, espor dünyasının gücünü yansıtan bir organizasyon olarak, gündemde kalmaya devam edeceğini ifade etti.

Usta, S Sport’un League of Legends organizasyonları için en doğru mecra olduğunu ve lig maçlarının canlı yayınlanmasının, espor ekosisteminin potansiyelini geliştireceğini de söyledi.

“Tüm profesyonel oyuncular, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan lisans aldı”

Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit, League of Legends’ın çok kısa bir süre içerisinde dünyanın pek çok farklı bölgesine yayıldığını ifade ederken, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Güney Kore, Çin ve Güneydoğu Asya’da profesyonel liglerin kurulduğunu söyledi. Koçyiğit, League of Legends’ın Türkiye’de milyonlarca kişi tarafından takip edildiğini, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Ülker Sports Arena’da düzenlenen Türkiye Şampiyonluk Ligi finallerinin, on binden fazla kişi tarafından canlı izlendiğini belirtti.

Bora Koçyiğit, League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi’nde mücadele eden tüm profesyonel oyuncuların T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan lisans aldığını belirtirken, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi dünyaca ünlü spor kulüplerimizin yanı sıra, İzmir’in sembol Karşıyaka’nın da profesyonel espor takımları kurduğunu hatırlattı.