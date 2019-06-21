Espor tutkunları için coşkulu buluşma!
Türkiye'nin ilk uzay temalı alışveriş merkezi Marmara Park’ta 28-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek Ödüllü PUBG Turnuvası; Espor tutkunlarını rekabete, eğlenmeye ve kazanmaya davet ediyor.
Dünyada ve Türkiye’de son yıllarda hızlı bir yükseliş gösteren elektronik sporlar arasında öne çıkan PUBG, her gün yüz binlerce online kullanıcı tarafından oynanıyor. Oyun dünyasının sevilen Influencerlarının katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte, PUBG kostümlü Cosplay ekibi de özel şovlarıyla ziyaretçilere renkli anlar yaşatmaya hazırlanıyor.
İki gün boyunca kıyasıya rekabetin yaşanacağı turnuvada, ödüller de göz dolduruyor. Turnuvada birinci olacak oyuncu MSI GeForce RTX2070 ARMOR 8GB GDDR6 256Bit DX12 Nvidia Ekran Kartı, ikinci yarışmacı ASUS 24" VG248QE 1ms 144Hz Full HD HDMI+DP 3D Gaming Monitör ve üçüncü yarışmacı ise LOGITECH G213 Prodigy Gaming TR Klavye 920-008094 ve Rampage SMX-R80 Usb Gri/Siyah 3200dpi RGB Makrolu Gaming Mouse gamer seti kazanacak.
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