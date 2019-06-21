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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
21.06.2019 - 13:37, Son Güncelleme:

Espor tutkunları için coşkulu buluşma!

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Espor tutkunları için coşkulu buluşma!

Türkiye'nin ilk uzay temalı alışveriş merkezi Marmara Park’ta 28-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek Ödüllü PUBG Turnuvası; Espor tutkunlarını rekabete, eğlenmeye ve kazanmaya davet ediyor.

Dünyada ve Türkiye’de son yıllarda hızlı bir yükseliş gösteren elektronik sporlar arasında öne çıkan PUBG, her gün yüz binlerce online kullanıcı tarafından oynanıyor. Oyun dünyasının sevilen Influencerlarının katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte, PUBG kostümlü Cosplay ekibi de özel şovlarıyla ziyaretçilere renkli anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

İki gün boyunca kıyasıya rekabetin yaşanacağı turnuvada, ödüller de göz dolduruyor. Turnuvada birinci olacak oyuncu MSI GeForce RTX2070 ARMOR 8GB GDDR6 256Bit DX12 Nvidia Ekran Kartı, ikinci yarışmacı ASUS 24" VG248QE 1ms 144Hz Full HD HDMI+DP 3D Gaming Monitör ve üçüncü yarışmacı ise LOGITECH G213 Prodigy Gaming TR Klavye 920-008094 ve Rampage SMX-R80 Usb Gri/Siyah 3200dpi RGB Makrolu Gaming Mouse gamer seti kazanacak.

 

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