Espor geleceğin futbolu olacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriEspor geleceğin futbolu olacak
GerieSpor Espor geleceğin futbolu olacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

eSpor
26.06.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Espor geleceğin futbolu olacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Espor geleceğin futbolu olacak

Türkiye’nin en büyük izinli veri tabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight, her geçen gün daha büyük bir kesimin ilgisini çeken e-spor hakkında gerçekleştirilen en geniş kapsamlı araştırmayı açıkladı. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 81’i e-sporun sanal dünyanın yeni fenomeni olduğunu düşünüyor. Yüzde 74’ü ise e-sporun futbol gibi geleceğin sporu olacağına inanıyor.

Türkiye’nin en büyük izinli veri tabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight, tüm dünyada yeni bir ekonomi oluşturan ve milyonlarca oyuncuyu sanal dünyada karşı karşıya getiren e-spor ile ilgili araştırmasını açıkladı. Araştırmaya göre katılımcıların çoğunluğu e-sporun sanal dünyanın yeni fenomeni olduğunu düşünüyor. Yüzde 74’ü ise e-sporun futbol gibi geleceğin sporu olacağına inanıyor. 30 Mayıs-19 Haziran 2019 tarihleri arasında online olarak tamamlanan araştırmaya; Türkiye temsili, ABC1C2DE sosyo-ekonomik segmente mensup e-spor’u bilen 2.258 kişi katıldı. Araştırmadan çıkan sonuçlar ise şöyle oldu

Esporu biliyoruz

Yapılan araştırmada e-sporu bilen katılımcıların yüzde 62’si e-spor denilince akıllarına online video oyunlarının, yüzde 36’sı ise online spor bahis oyunlarının geldiğini belirtti.

Geleceğin futbolu gibi

Katılımcıların yüzde 81’i e-sporun sanal dünyanın yeni fenomeni olduğunu düşünüyor. Yüzde 74’ü de e-sporun futbol gibi geleceğin spor dalı olacağına inanıyor.

Spor olarak kabul ediliyor

Katılımcıların yüzde 53’ü e-sporu spor olarak görüyorken, yüzde 47’si spor olarak görmediğini söyledi.

Gençler için faydalı görüyorlar

Yüzde 61’i gençlerin e-spor oyuncusu olmasını faydalı bulduklarını, yüzde 53’ü de çocuklarının e-spor oyuncusu olmasını istediğini belirtti.

Takım oyununu öğretiyor

Katılımcıların yüzde 56’sı çocuk ve gençlerin e-spor ile takım oyunu öğrendiklerini düşünürken, yüzde 46’sı analitik düşünmeyi, yüzde 42’si gelecek teknolojilerine adapte olmayı, yüzde 39’u sosyalleşmeyi öğrendiklerini, yüzde 36’sı gelir sağladıklarını söyledi.

En çok bilineni League of Legends

Katılımcıların yüzde 73’ü e-spor oyunlarından League of Legends’ı bilirken, yüzde 60’ı Counter-Strike: Global Offensive’ı, yüzde 32’si Starcraft’ı, yüzde 29’u Fortnite’ı, yüzde 28’i Dota 2’yi, yüzde 21’i ise Heroes of The Storm’u bildiklerini dile getirdi.

En tanınmışı 1907 Fenerbahçe 

Katılımcıların yüzde 54’ü Türkiye’deki e-spor takımlarından 1907 Fenerbahçe'yi duyduklarını, yüzde 51’i Galatasaray e-spor’u yüzde 46’sı Beşiktaş e-spor ‘u duyduklarını, yüzde 19’u Dark Passage’ı, yüzde 17’si Supermassive’i, yüzde 16’sı ise HWA Gaming’i duyduklarını belirtti.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Selim Pilten: "Sergen Yalçın ile beraber Malatyaspor..."
Ubisoft, Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League 10’uncu sezonu duyurdu
Washington DC'de 'Fener Ol' gecesi
Dünyanın beklediği BTS WORLD oyunu yayınlandı