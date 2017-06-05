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Espor dünyasına Misclick sürprizi

Saran Medya ile Riot Games Türkiye’nin gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında espor canlı yayınları ve stüdyo programları, 5 Haziran Pazartesi gününden itibaren S Sport ekranlarında başlıyor.

Hürriyet Haber
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Televizyonlarda ilk kapsamlı espor yorum programı Misclick, Zeynep Gençağa’nın sunumu ve Kürşad Demirer’in yorumlarıyla S Sport’ta başlıyor.

2017 League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi’nden en önemli maçların canlı yayınlarının yanı sıra stüdyo programı Misclick de espor tutkunlarıyla S Sport’ta buluşacak. League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi’nin 2017 yaz sezonunda haftanın karşılaşmaları Misclick programında değerlendirilecek. S Sport, League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi’nin yanı sıra Çin’de düzenlenecek olan 2017 League of Legends Dünya Şampiyonası’nı da canlı yayınlar ve yorum programlarıyla ekranlara getirecek.

 

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