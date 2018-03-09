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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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09.03.2018 - 23:26, Son Güncelleme:

Eskrimde bir madalya da Aylin Çakır'dan

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Eskrimde bir madalya da Aylin Çakır'dan

Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda Deniz Selin Ünlüdağ'ın yıldız kadınlar kılıç kategorisindeki şampiyonluğu ve yıldız kadın kılıç milli takımının üçüncülüğünün ardından 95 yıllık Türk eskrim tarihinde bir ilk de genç kadınlar kılıç kategorisinde yaşandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen şampiyonada Deniz Selin Ünlüdağ'ın birinciliği ve yıldız kadın kılıç milli takımının üçüncülüğe uzanmasıyla devam eden tarihi başarılar, genç kadınlar kılıç kategorisinde Aylin Çakır'ın bronz madalyasıyla sürdü.

Şampiyonanın ilk etabında asıl yaş grubu olan yıldızlar kategorisinde 16. sırayı elde eden ve kürsüye çıkamayan Aylin, genç kadınlar kılıç kategorisinde 15. sırada çıktı. Son 64 turunu maç oynamadan geçen Aylin, son 32 turunda İtalyan Giulia Arpino'yu 15-12 yenerek, son 16 turuna kalmayı başardı. Bu turda da, elemelerden 2. sırada çıkan Rus Olga Nikitina'yı 15-14 yenen Aylin Çakır, çeyrek finale kaldı.
Aylin Çakır, çeyrek finalde de Alman rakibi Larissa Eifler'i 15-14 yenerek, yarı final oynama hakkını elde etti. Yarı finalde Rus Alina Mikhailova'ya 15-11 yenilen 17 yaşındaki Aylin, 53 sporcunun yarıştığı genç kadınlar kılıç kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli eskrimci, elde ettiği bu başarıyla 95 yıllık Türkiye eskrim tarihinde, genç kadınlar kılıç kategorisinde Türkiye'yi ilk kez kürsüye çıkardı.

Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası, 11 Mart Pazar günü genç kadınlar takım müsabakalarıyla sona erecek.

BAKANDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rusya'nın Soçi kentinde devam eden Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda gençler kılıç kategorisinde bronz madalya kazanan milli sporcu Aylin Çakır'ı tebrik etti.

Soçi’de devam eden 2018 Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Aylin Çakır, gençler kılıç kategorisinde yarı final mücadelesinde Rus rakibi Alina Mikhailova’ya 15-11’lik skorla mağlup olarak üçüncü sırada yer aldı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Çakır’ı başarısından dolayı kutlayan Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında, "Rusya'nın Soçi şehrinde düzenlenen 2018 Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcumuz Aylin Çakır, sergilediği üstün performans neticesinde bronz madalya kazandı. Eskrim branşında son dönemde kazandığımız madalyaların ileriki yıllarda da artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Elde ettiği bronz madalya ile bizleri gururlandıran Aylin Çakır kardeşimi tebrik ediyorum ve kariyerinin devamında kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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